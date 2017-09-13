Известный российский политолог Дмитрий Орлов оценил итоги выборов в Барнауле

Внимание к муниципальным выборам в этом электоральном сезоне было заметно выше, чем прежде, в силу целого ряда причин. Во-первых, выделялось само количество муниципальных кампаний, особенно – выборов в региональных столицах, которых к тому же было количественно больше, чем выборов региональных Законодательных собраний. Во-вторых, выборы проходили в большом числе сложных для "Единой России" городов с пониженными рейтингами поддержки действующей власти.

Партии в городах скорее рассчитывали на мобилизацию лояльного электората за счет имеющихся организационных и технологических ресурсов, чем на продвижение ярких фигур и идей.

На этом фоне больше возможностей было, конечно, у "Единой России", усилившей работу с "проблемным" городским электоратом, в том числе по линии партийных проектов, за счет внимания к вопросам благоустройства, культуры и образования, обустройству общественных пространств.

"Городские" результаты "Единой России" отстают от региональных, что было вполне ожидаемо. Однако при этом партия везде заняла первое место по спискам (а прежде бывали и сбои) и повсеместно создала устойчивое большинство в муниципальных собраниях за счет успеха в одномандатных округах. Наиболее низкие результаты "Единой России" никак нельзя назвать провальными: в худших случаях Омска, Пскова и Владивостока они лишь немного отставали от 40% голосов, и наиболее заметное отставание от среднего обнаружилось только в Кирове (около 36%). Вполне адекватный и привычный для городского голосования результат на уровне 40-50%, типичный и для думской кампании прошлого года, был воспроизведен в Барнауле, Горно-Алтайске, Петропавловске-Камчатском, Твери и Ярославле, а в Курске и Черкесске он оказался заметно выше. Фактически, несмотря на ожидаемо умеренный результат, он все равно свидетельствует о консолидации основной части городского электората вокруг "Единой России", что оказывает стабилизирующее влияние на крупные города.

Хотя оппозиционные партии хорошо знают о наличии в городах повышенного протестного фона, они не умеют и не готовы этим пользоваться. В городские кампании редко включались влиятельные и популярные местные политики, а скудного городского актива для успеха было недостаточно.