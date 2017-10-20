"Ты кто такой, физрук": знаменитый тренер Гомельский рассказал об отношениях в спорте и жизни 

Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По словам Евгения Гомельского, сейчас большинство тренировок по баскетболу начинается с того, что тренер бросает детям мяч и предлагает "что-то с ним поделать". В практической части своего семинара он наглядно показал, как интересно могут проходить разминки. Молодые баскетболисты "танцевали" вальс, ходили "змейкой", играли в пятнашки и выполняли массу других нестандартных упражнений.

Теоретическая часть мастер-класса была посвящена аспектам тренерской работы и не только. Евгений Гомельский рассказал об особенностях женских команд, об общении с детьми и о том, почему из "богатеньких сынков и дочек" редко получаются успешные спортсмены. Приводим наиболее интересные выдержки из его выступления.

О влиянии семьи

— Так получилось, что мой брат Александр Гомельский, который старше на 10 лет, всегда оказывал на меня большое влияние. Выбор профессии передо мной не стоял: я видел, как мой брат играл в баскетбол, как он тренировал, поэтому я заранее знал, что буду тренером и никем больше. И сейчас я осознаю, как важно, чтобы у ребенка был подобный пример. Должен быть человек, который понимает, что для ребенка физкультура и спорт важнее, чем игрушки в телефоне или на планшете.

Хочу сказать, как важны отношения и со второй половиной. Признаюсь, что я единственный из Гомельских, который всю жизнь живет с одной женщиной. Мы с женой вместе уже 53 года. Для примера, мой брат был женат трижды. Я без преувеличения могу сказать, что все завоеванные кубки, медали и титулы ее заслуга на половину. Когда дома такой порядок, такой тыл, такие отношения, по-другому и быть не может.

Сейчас у меня трое внуков и я сумасшедший в хорошем смысле этого слова дедушка. Для меня самое важное, чтобы они были здоровы, чтобы как можно реже болели, чтобы могли за себя постоять, не боялись трудностей. Все это может дать спорт.

Об учителях физкультуры

— Я не знаю ни одного профессионального спортсмена, который бы не помнил своего учителя по физкультуре. И говорят они о них только в уважительном тоне. При этом я часто вижу, как тренеры спортивных школ через губу разговаривают с этими людьми: дескать, ты кто такой, физрук. Глупость несусветная! Именно учителя физкультуры дают направление для ребенка: кому-то лыжами заниматься, кому-то гимнастикой, кому-то баскетболом. Это те люди, которые действительно подсказывают и помогают детям сделать правильный выбор. Поэтому я всегда советую тренерам находить контакт с учителями физкультуры.

О детях на джипах

— Я обращаю внимание на обеспеченных родителей, которые стремятся непременно отдать своих детей в секции большого тенниса. Только ракетки в этом виде спорта стоят дороже, чем экипировка детской баскетбольной команды, где нужно всего 15 маек и трусов. Вспоминая своих воспитанников, могу сказать, что никто из них не вышел из обеспеченных семей. Почти все видели, как вкалывают их родители за каждый рубль.

У хоккейного тренера Тарасова был такой эпизод. Как-то, подъезжая к ледовой дворцу ЦСКА, он увидел мажористого мальчика, идущего к арене, и бабушку, которая тащила за ним тяжелую сумку и клюшку. Анатолий Тарасов остановился и сказал, чтобы духа его не было на хоккее, пока не научится носить свою сумку сам. Может для кого-то это жестокий пример, но, поверьте мне, если мы хотим, чтобы наши дети меньше думали о стоимости своих кроссовок, а больше о спорте, не надо их баловать. Не надо подвозить детей на машинах на тренировку, это не лучший вариант. А то, как не посмотришь, подъезжает крутой джип, а из него выходит расфуфыренная пигалица. Я на 90% уверен, что мало, кто из таких детей, станет большим спортсменом.

Папа Марии Шараповой, который души в своем ребенке не чаял, поехал в США со 100 долларами в кармане, чтобы помочь дочери стать профессиональным спортсменом. И маленькая девочка видела, как тяжело ее отцу. Думаю, в ее победном шествии это обстоятельство тоже сыграло немаловажную роль.

О лидерах команды

— В 1988 году в Сеуле проходила летняя Олимпиада. За полгода до ее начала известный советский баскетболист Арвидас Сабонис получил повторный разрыв ахиллова сухожилия. После этого последовала операция, восстановление, в период которой ему все говорили о невозможности участия в Олимпийских играх. Несмотря на запреты начальства, он все равно поехал в Сеул, понимая, что одно его присутствие на скамейке будет иметь большое влияние на команду. На площадку его выпускали помаленьку и очень осторожно. А в полуфинале с США этот спортсмен показал, чего он действительно стоит. Я считаю, что именно он решил судьбу Олимпийских игр.

Почему я сейчас об этом говорю? Мне неприятно слушать, когда современные тренеры начинают себя хвалить, говорят, какие они мощные, умные, забывая при этом о своей команде. Выпендриваться самому никогда не надо. Без крепкой команды тренер никто. Я бы посоветовал в общении со своими игроками использовать меньше личных местоимений и говорить не "я", а "мы". Не надо строить из себя кардинала Ришелье, который только один все решает.

О поражениях

— Не стоит перед собой заранее ставить сверхзадачи, например, занять только первое место. Надо себя и команду нацеливать на борьбу в каждом матче. И если все-таки случилось поражение, ни в коем случае из этого не делать трагедию. Я не вижу ничего зазорного в том, что тренер признает свои ошибки. Если он придет в раздевалку и скажет своим игрокам, что в какой-то момент потерял концентрацию, сделал неправильные рокировки, он не потеряет авторитет. Тренер, признавшийся коллективу, с которым вместе боролся, в своих ошибках, только вырастет в их глазах. Тот, кто понимает и с головой, никогда его попрекать не будет.

Об общении с детьми

— Я как-то был на соревнованиях по баскетболу и стал свидетелем, как в перерыве тренер общался со своими подопечными. "Ты, коза безмозглая" — это самое мягкое, что я услышал. Скажу однозначно: если ты не любишь детей, не уважаешь их, не ценишь, как личностей, не будь тренером, выбери другую стезю. К сожалению, общение детских тренеров строится на таких полуматерных словах как "заткнись", "баран", "корова" и других. Что только не услышишь! Почему-то эти люди думают, что дети — бессловесные твари, которыми можно понукать и оскорблять. Но это далеко не так.

Об отношениях в женских командах

— Такт и уважение должен проявлять каждый тренер, особенно когда он работает с женской командой. Помните, оскорбить словом, хамским отношением можно очень легко. Девушки из-за этого в сто раз сильнее переживают, чем парни. Один раз оскорбил или унизил, и она ни за тебя, ни за команду биться не будет. Я по 20 лет отработал и с женскими командами и с мужскими. Меня часто спрашивали, с кем легче. Так вот: и в женском, и в мужском баскетболе играют по одним и тем же правилам, одним и тем же мячом, с одинаковые кольца. Разница в одном: вопросы психологии в женском баскетболе стоят острее. Если тренер не будет психологом, не сможет найти общий язык со всеми девушками, ему будет трудно чего-то добиться.

О позитивном настрое

— Меня часто спрашивают, сколько мне лет. Отвечаю: "Девяносто пять". Шутка, конечно. Но за годы жизни я встречал так много молодых людей, которые вечно ноют, вечно всем недовольны. И видел людей, которые прошли Великую отечественную войну. Эти ветераны сгибаются под весом орденов и медалей на пиджаках, но при этом добры и улыбчивы. Разве это не те люди, на которых надо равняться? Сколько у нас стариков, достойных всяческого уважения, и как много молодых, на которых смотреть не хочется.