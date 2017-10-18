Известного актера Михаила Кокшенова госпитализировали в реанимацию

Михаил Кокшенов.

Дочь актера Алевтина рассказала"Комсомольской правде", что состояние народного артиста Кокшенова стабильное, он находится в сознании и дышит сам. "О том, что отец в больнице мне сообщили журналисты. Сейчас он в реанимации. МРТ подтвердила инсульт", — сказала она.

Кокшенов сыграл более чем в сотне фильмов: в "Спортлото-82", "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" и т. д.