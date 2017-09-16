Известному алтайскому предпринимателю дали реальный срок за махинации с кредитами

В материалах дела указывается, что в 2013 году предприниматель при участии директора фирмы "Лава" направил в банк заявку на получение целевого кредита в размере 20 млн руб. для пополнения ее оборотных средств. По условиям кредитного договора, в залог банку передавались товары, находящиеся на складе подконтрольном Ковальскому. После поступления денег на расчетные счета "Лавы", Ковальский перечислил их на счета других фирм. "Обязательства по возврату денежных средств он не выполнил, а залоговое имущество реализовал",— говорится в сообщении областной прокуратуры.

Центральный райсуд Новосибирска посчитал вину предпринимателя доказанной и назначил ему 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

"Банкфакс" сообщает, что Евгению Ковальскому принадлежит 88% акций ЗАО "Торговый дом "Скаут". Основным видом деятельности компании являлась розничная торговля спорттоварами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами. Компания вела продажи во многих регионах страны. В Алтайском крае сеть магазинов "Скаут" являлась крупнейшей среди продавцов товаров для активного отдыха, охоты и рыбалки.

С 2009 года по 2013 год компания только один календарный период (в 2011 году) сработала с чистой прибылью в 41,6 млн рублей при выручке в 404 млн рублей. В остальные годы убыток варьировался от 42 млн до 70 млн рублей. В мае 2015 года торговый дом был признан несостоятельным должником и в отношении него введена процедура банкротства.

Проблемы у него начались еще в конце 2013 года. Речь шла о крупной задолженности перед новосибирским филиалом "МТС-Банка" (более 91 млн рублей). Арбитражный суд вынес решение в пользу кредитора, а магазины "Скаут" начали закрываться один за другим. На имущество был наложен арест, так как представители банка полагали, что директор всех компаний — Евгений Ковальский — осуществляет махинации с целью вывода активов. К середине мая 2014 года у "Скаута" оставалась единственная торговая точка на улице Брестской, 11, а также оптовое подразделение и офис "Торгового дома "Скаут" на улице Силикатной, 20.

Интересно, что юрлицо с аналогичным названием и приставкой "два" также зарегистрировано в краевом центре по тому же самому адресу и тоже признано банкротом. В Реестр требований кредиторов ООО "Торговый дом "Скаут-2" на текущую дату включено 20 требований 14 кредиторов на общую сумму 11,11 млрд рублей. Конкурсный управляющий — Андрей Рубашанов. Учредитель — все тот же г-н Ковальский. К слову, еще два юрлица — ООО "Скаут-9" и ООО "Скаут-10", зарегистрированные в краевом центре по проспекту Калинина, 8 также являются активами указанного бизнесмена.