К концу года в Алтайском крае появится завод по переработке гречихи

В Алейском районе построят завод по переработке гречки с общим объемом инвестиций 82 млн. рублей. Объект строит торговая компания "Сибиряк", пишет сайт края.
Как сообщил директор компании Евгений Никифоров, производство запустят в октябре. На строительство потратят 70 млн рублей, еще 12 млн. рублей пустят на линию по фасовке продукции в удобную для потребителей упаковку по 800 граммов. "Планируем открыть ее к декабрю. Средства используем только свои, никаких кредитов", — сказал Евгений Никифоров.
Мощность нового завода составит 60 тонн в сутки. Закупать сырье руководство компании планирует у фермеров в Алейском и соседних районах края. Реализовывать продукцию будут за Уралом, также ведут переговоры с торговыми предприятиями Казахстана.
В этом году в крае засеяли гречихой на 170 тысяч гектаров полей больше, чем в прошлом. По словам Евгения Никифорова, цена крупы сейчас составляет 9 рублей за килограмм, что выгодно для переработчиков.
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