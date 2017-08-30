К концу года в Алтайском крае появится завод по переработке гречихи

Строительство завода по переработке гречихи. Фото: altairegion22.ru. Строительство завода по переработке гречихи. Фото: altairegion22.ru. Евгений Никифоров, директор компании-завода по переработке гречихи. Фото: altairegion22.ru. Строительство завода по переработке гречихи. Фото: altairegion22.ru.

Как сообщил директор компании Евгений Никифоров, производство запустят в октябре. На строительство потратят 70 млн рублей, еще 12 млн. рублей пустят на линию по фасовке продукции в удобную для потребителей упаковку по 800 граммов. "Планируем открыть ее к декабрю. Средства используем только свои, никаких кредитов", — сказал Евгений Никифоров.

Мощность нового завода составит 60 тонн в сутки. Закупать сырье руководство компании планирует у фермеров в Алейском и соседних районах края. Реализовывать продукцию будут за Уралом, также ведут переговоры с торговыми предприятиями Казахстана.

В этом году в крае засеяли гречихой на 170 тысяч гектаров полей больше, чем в прошлом. По словам Евгения Никифорова, цена крупы сейчас составляет 9 рублей за килограмм, что выгодно для переработчиков.