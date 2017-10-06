К Новому году в Барнауле появится новый мэр

Вновь избранные депутаты Барнаульской гордумы утвердили дату, когда будет проходить итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост мэра Барнаула. Так как нынешний мэр Сергей Дугин был назначен на срок полномочий гордумы, вновь избранный депутатский корпус должен будет сделать свой выбор. Отвечая на вопрос altapress.ru, будет ли претендовать на этот пост Дугин, один из депутатов сказал: "Давайте сохраним интригу".
Сергей Дугин был избран депутатами Барнаульской гордумы в конце 2015 года из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Новые депутаты должны таким же способом избрать нового мэра - точнее, главу города. И 6 октября на своей первой (организационной) сессии вновь избранные городские депутаты обозначили дату нового конкурса.
Итоговое заседание конкурсной комиссии пройдет 28 ноября 2017 года в 10.00 по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 18, каб. 23.
Официальное сообщение о назначении конкурса должно быть опубликовано 7 октября, пояснил председатель бюджетного комитета Андрей Солодилов. Заявление на участие в конкурсе и документы будут приниматься в течение 15 дней после публикации этого сообщения.
Далее комиссия в течение 30 дней проверит документы претендентов. А затем "конкурсанты" расскажут о своем видению развития города на заседании конкурсной комиссии, и члены комиссии выберут, кого именно они предложат депутатам.
После этого на сессии гордумы состоятся выборы главы города. Депутаты проголосуют за одну из предложенных комиссией кандидатур, причем тайно (бюллетенями). Определятся они, скорее всего, на декабрьской сессии БГД, сказал Солодилов.
Андрей Солодилов,
председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД:
Жители города Барнаула вступят в Новый год с новым главой города.
В состав конкурсной комиссии со стороны БГД, как и раньше, вошли пять депутатов: председатель гордумы Галина Буевич и руководитель комитетов по бюджету, налогам и финансам (Андрей Солодилов), по законности и местному самоуправлению (Иван Огнев), по социальной политике (Марина Ермоленко) и по экономической политике и собственности (Валерий Касплер)
В дальнейшем свою часть комиссии сформирует губернатор края (еще пять человек). Но комиссия может начать работу уже в этом составе, пояснила Екатерина Шаповалова, председатель комитета горадминистрации по правовой политике.
На вопрос, будет ли Сергей Дугин выдвигаться на пост главы города (как теперь называют мэра), Андрей Солодилов отвечать не стал.
Андрей Солодилов,
председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД:
Даже неизвестно, будет ли Владимир Владимирович подавать на президента. Давайте оставим определенную интригу в этом вопросе.
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