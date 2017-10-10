К Новому году в центре Барнаула появится "зимний фонтан"

"Думаю, запустим его еще до конца декабря и оставим так на всю зиму для горожан — пусть любуются. А иначе нельзя, нельзя стоять на месте! Надо как-то удивлять", — сказал Новиков.

Глава администрации района считает, что каждый год надо обязательно делать что-то новое. Так, в будущем году на ул. Профинтерна появится обновленная аллея с новыми деревьями, асфальтированными дорожками и коваными скамейками. Так же приведут в порядок сквер Киры Баева на улице Пионеров. "Сделаем этот уголок также доступным для барнаульцев", — заверил чиновник.