К Новому году в центре Барнаула появится "зимний фонтан"

К Новому году летний фонтан на "нулевом километре" Барнаула превратится в "зимний". Он будет каркасным, с иллюминацией. Об этом "Банкфаксу" сообщил глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков.
"Думаю, запустим его еще до конца декабря и оставим так на всю зиму для горожан — пусть любуются. А иначе нельзя, нельзя стоять на месте! Надо как-то удивлять", — сказал Новиков.
Глава администрации района считает, что каждый год надо обязательно делать что-то новое. Так, в будущем году на ул. Профинтерна появится обновленная аллея с новыми деревьями, асфальтированными дорожками и коваными скамейками. Так же приведут в порядок сквер Киры Баева на улице Пионеров. "Сделаем этот уголок также доступным для барнаульцев", — заверил чиновник.
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