К новой газовой котельной подключат еще часть улиц старого Барнаула.

Новый участок теплотрассы тянут от котельной, расположенной по адресу Чехова, 24 и введенной в эксплуатацию в прошлом году. Современная и самая мощная в Барнауле (15 МВт) котельная способна обеспечивать теплом все объекты барнаульского туркластера, а также организации, предприятия, и даже часть жилого комплекса, расположенные в старой частит города. Ранее все эти объекты отапливались от неэффективной частной котельной, принадлежащей ООО "Аланко". Часть ставшей муниципальной теплотрассы проходила по территории старой котельной.

На проведение работ по программе капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры из городского бюджета выделено более 20 млн рублей. Траты серьезные, но решение о выносе муниципальной теплотрассы с частной территории было необходимым и очень своевременным. Жители центральной части города помнят, что вхождение в прошедший отопительный сезон части потребителей и городских служб было сопряжено с большими трудностями, связанными с разного рода ведомственными согласованиями. Решением этих проблем стал перенос теплотрассы с территории принадлежащей ООО "Аланко".

Протяженность участка - 855 метров. Теперь он проходит по тротуарной части ул.Пушкина с выходом на пр-кт Комсомольский, далее на ул.Гоголя.

Сергей Дугин поинтересовался темпами проведения работ на теплотрассе. На сегодняшний день выполнено 25% запланированного, до пересечения ул. Пушкина с проспектом Комсомольским будет пройдена половина трассы. Завершить работы на объекте с восстановлением благоустройства планируется до начала сентября.

"Важным направлением городского приоритетного проекта "Эффективное коммунальное хозяйство" является капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры. В данном случае ремонт теплотрассы, имеющей стопроцентный износ, сводится практически к полной замене труб. Делается это для снижения аварийности и тепловых потерь, а также обеспечения качественной тепловой энергией потребителей, - подчеркнул Сергей Дугин. – Мы построили самую мощную котельную в городе, и она должна быть загружена. В этом году тепло от новой котельной, благодаря этой теплотрассе, придет еще на ряд улиц краевого центра".

По мнению координатора проекта "Эффективное коммунальное хозяйство" по Центральному району Барнаула Вячеслава Перерядова, данный объект является ярким примером того, как должен реализовываться проект.

"Помимо устранения причин, по которым эксплуатация сетей была неэффективной, здесь еще и применены новые технологии. На изоляцию трубы производитель дает гарантию 50 лет. Очень приятно, что на сегодняшний день наши подрядчики, наши производители используют эти новые технологии и в дальнейшем не придется повреждать дорожное полотно. Долгое время не будет никаких аварий. Это эффективная трата бюджетных средств. К тому же, в работе используются материалы нашего, барнаульского производства", - отметил Перерядов.

Всего в 2017 году в рамках проекта "Эффективное коммунальное хозяйство" в Барнауле планируется провести капитальный ремонт 14,4 км тепловых сетей, 3,2 км сетей водоснабжения и водоотведения, 86 км электрических сетей. На эти цели предусмотрены общие инвестиции в объекты городского хозяйства - более 1,3 млрд. рублей, 250,0 млн. руб. - городской бюджет, 1050,0 млн. руб. – средства предприятий коммунального комплекса.