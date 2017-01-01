К Земле несется астероид, который может уничтожить целый город

Существованию Земли угрожают несколько квазиспутников, регулярно пересекающих орбиту нашей планеты.
Небесные тела обнаружили американские астрономы.
Диаметр одного из спутников, получивших имя Круитни, составляет всего 5 км. Падение астероида в океан может вызвать мощнейшее цунами, если Круитни рухнет на Землю, то уничтожит целый город, пишет "Федеральное агентство новостей".
Орбита спутника нестабильна, поэтому наблюдение за ним будет вестись постоянно, пишет ura.ru.
Ранее именно астероид уничтожил динозавров на земле.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в сети появилось предупреждение о приближении конца света, который может наступить из-за столкновения крупного астероида с Землей. Катастрофа глобального масштаба может произойти 16 февраля.
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