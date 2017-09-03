К Земле несутся более 20 "комет смерти"

194
Сегодня, 12:59.
Жизнь

Институт астрономии общества Макса Планка сообщает, что 24 потенциально опасные кометы приблизятся к Солнечной системе в течение 3,26 световых лет (1 парсек).

Комета 252P/LINEAR.
Комета 252P/LINEAR. Фото: mks-onlain.ru.

Немецкие исследователи выяснили это, проанализировав данные со спутника ESA Gaia. Так, стало известно, что звезды, находящихся недалеко от Солнечной системы, своей гравитацией способны "подталкивать"  кометы из Облака Оорта — области, где немало крупных астероидов. Если астероид оттуда последует за гравитацией звезд, он превратится в комету, которая потом должна приблизится к Земле, отмечено астрономами.

К счастью, шансов столкновения этих комет с нашей планетой совсем невелики.

За 16 световых лет (5 парсеков) к Земле может приблизится уже 490-600 "звезд смерти", пишет "Росбалт".

Ранее сообщалось, что траектория движения "Звезды смерти" пересекается с Землей. При столкновении она уничтожит планету на 90% за две минуты. Небесное тело с официальным названием HIP 85605 находится под пристальным вниманием ученых. Они считают, что опасный объект движется в сторону нашей планеты, не меняя траектории. Достигнув контакта с Землей, звезда столкнется с Облаком Оорта. Образовавшиеся осколки-астероиды обрушатся на нашу планету и уничтожат ее.

Всего в Облаке Оорта и других частях Солнечной системы оказалось больше 1,3 триллиона комет. До этого их число оценивалось всего в 500 миллиардов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров