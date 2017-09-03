К Земле несутся более 20 "комет смерти"

Институт астрономии общества Макса Планка сообщает, что 24 потенциально опасные кометы приблизятся к Солнечной системе в течение 3,26 световых лет (1 парсек).
Немецкие исследователи выяснили это, проанализировав данные со спутника ESA Gaia. Так, стало известно, что звезды, находящихся недалеко от Солнечной системы, своей гравитацией способны "подталкивать" кометы из Облака Оорта — области, где немало крупных астероидов. Если астероид оттуда последует за гравитацией звезд, он превратится в комету, которая потом должна приблизится к Земле, отмечено астрономами.
К счастью, шансов столкновения этих комет с нашей планетой совсем невелики.
За 16 световых лет (5 парсеков) к Земле может приблизится уже 490-600 "звезд смерти", пишет "Росбалт".
Ранее сообщалось, что траектория движения "Звезды смерти" пересекается с Землей. При столкновении она уничтожит планету на 90% за две минуты. Небесное тело с официальным названием HIP 85605 находится под пристальным вниманием ученых. Они считают, что опасный объект движется в сторону нашей планеты, не меняя траектории. Достигнув контакта с Землей, звезда столкнется с Облаком Оорта. Образовавшиеся осколки-астероиды обрушатся на нашу планету и уничтожат ее.
Всего в Облаке Оорта и других частях Солнечной системы оказалось больше 1,3 триллиона комет. До этого их число оценивалось всего в 500 миллиардов.
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