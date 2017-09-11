К Земле несутся два гигантских астероида

Сразу два астероида, относящихся к классу потенциально опасных, пролетят рядом с Землей в ближайшие дни. "Оба астероида относятся к группе "Аполлоны", то есть их орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны", — рассказали на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета (УрФУ).
14 сентября утром на расстоянии 8,7 млн километров от Земли пролетит астероид 2001 QL142 (310560). Он понесется со скоростью 77328 километров в час. А 26 сентября в 20.07 к Земле приблизится астероид 1990 UQ (5189). Он будет лететь со скоростью 50292 километра в час на расстоянии 9 млн километров от Земли.
Диаметр каждого небесного тела составляет примерно 1600 метров.
29 сентября совсем близко от Земли — в 3 млн километрах — пролетит астероид 1989VB. Но его размер не слишком велик, диаметр астероида всего 680 метров, пишет ura.ru.
Институт астрономии общества Макса Планка сообщает, что 24 потенциально опасные кометы приблизятся к Солнечной системе в течение 3,26 световых лет (1 парсек). Немецкие исследователи выяснили это, проанализировав данные со спутника ESA Gaia. Так, стало известно, что звезды, находящихся недалеко от Солнечной системы, своей гравитацией способны "подталкивать" кометы из Облака Оорта — области, где немало крупных астероидов. Если астероид оттуда последует за гравитацией звезд, он превратится в комету, которая потом должна приблизиться к Земле, отмечено астрономами.
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