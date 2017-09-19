К Земле приближается астероид, который в два раза больше челябинского метеорита

В 44,8 тыс. километров от Земли пролетит астероид 2012 ТС4. Это расстояние в 10 раз меньше, чем от Земли до Луны. При этом сам астероид в два раза больше челябинского метеорита, который упал в 2013 году. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ученых Уральского федерального университета.
Объект летит со скоростью 27 540 километров в час. Максимально он приблизится к Земле 12 октября в 7.42 по уральскому времени (+3 к московскому).
Диаметр астероида составляет 40 метров. Для сравнения — диаметр челябинского метеорита составлял 19 метров. Тогда из-за падения метеорита пострадали почти 7 тысяч зданий в городе.
До этого ТС4 пролетел мимо Земли в 2012 году, однако на расстоянии, которое было вдвое больше.
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