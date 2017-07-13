К Земле приближается планета-призрак

Этот космический объект нельзя увидеть в телескоп, отмечают астрономы. Сами они изучают планету-призрак, анализируя орбиты планет в поясе Койпера. Они установили, что невидимая планета меняет положение комет и астероидов, уточняет Nation News.

Астрономы считают, что планета-призрак уже начала путь к Земле. Ученые опасаются, что в случае приближения гравитационным полем она выбьет кометы, астероиды и карликовые планеты. Они будут направлены внутрь Солнечной системы, что станет началом космического апокалипсиса, пишет ura.ru.