К Земле приближается планета-призрак

Американские ученые заявили, что перед человечеством нависла новая космическая угроза — к Земле летит неизвестная планета, которая может привести к катастрофическим последствиям.
Этот космический объект нельзя увидеть в телескоп, отмечают астрономы. Сами они изучают планету-призрак, анализируя орбиты планет в поясе Койпера. Они установили, что невидимая планета меняет положение комет и астероидов, уточняет Nation News.
Астрономы считают, что планета-призрак уже начала путь к Земле. Ученые опасаются, что в случае приближения гравитационным полем она выбьет кометы, астероиды и карликовые планеты. Они будут направлены внутрь Солнечной системы, что станет началом космического апокалипсиса, пишет ura.ru.
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