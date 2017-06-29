К зиме – чистые трассы ЛЭП.

Расчистка просек линий электропередачи от древесной и кустарниковой поросли в период ремонтной кампании – одно из основных направлений работы Алтайэнерго. От объема и качества расчистки зависит бесперебойное электроснабжение потребителей, так как падение веток и деревьев на провода воздушных линий во время гроз и ураганов является одной из причин нарушения электроснабжения потребителей. Особенно в нашем регионе, через которые проходят все циклоны с юга.

- В нашем, богатом лесами крае, расчистка трасс ЛЭП жизненно важна для надежной работы энергооборудования. План полугодия мы перевыполняем, это позволяет говорить, что электросетевой комплекс войдет в предстоящую зиму с более высоким уровнем надежности и безопасности энергоснабжения, – считает Сергей Фуголь, заместитель начальника управления технической эксплуатации Алтайэнерго.

Который год подряд для расчистки трасс воздушных линий и уборки порубочных остатков применяется мульчерная техника. Она более выигрышна с точки зрения пожарной и экологической безопасности. Мульчеры срезают растительность, одновременно ее измельчают и перемешивают щепу с почвой. С помощью этой прогрессивной техники энергетики решают проблему утилизации и экономят время. Сегодня в производственных отделениях филиала задействовано пять мульчеров. С их помощью удалось освободить от поросли 243 гектара.