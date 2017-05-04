Кадыров назначил главой своей администрации силовика с позывным "Джихад"

Предыдущий глава администрации главы республики Султан Тагаев в апреле был назначен главой Минфина Чечни.

"Сегодня я принял очень важное решение. На должность руководителя администрации главы и правительства ЧР назначил Героя России Вахита Усмаева, работавшего в последнее время руководителем секретариата главы ЧР", — написал Кадыров в Instagram.

О назначении также сообщается на сайте чеченского правительства.

Глава Чечни охарактеризовал Усмаева как "ветерана основанной Ахматом Кадыровым команды", который "руководил сотнями спецопераций", пишет polit.ru.

Вахит Усмаев является уроженцем Центароя, родового села Кадырова. С 2004 по 2014 годы он командовал полком ППС-2 МВД Чечни (специальный полк внутренних войск МВД России, личная охрана Кадырова), который также называли "кадыровским спецназом". В полку Усмаев имел позывной "Джихад", уточняет "Кавказский узел".