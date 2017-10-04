Кадыров похвалил Поклонскую

"Я хочу выразить поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу. Она высказалась против фильма "Матильда", и это ее право, и я только приветствую ее позицию", — написал Кадыров в своем Telegram.

Чеченский лидер напомнил, что петицию против выхода "Матильды" в российский кинопрокат подписали свыше 100 тыс. человек. По его словам, такая массовая поддержка запрета на показ картины свидетельствует о том, что Поклонская действительно защищает интересы общественности.

Она, как написал Кадыров, "руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота – Родину", и защищает интересы людей, которым "небезразлична родная история".

Закончил свой пост чеченский лидер немного запутанным рассуждением о том, что Николая II "расстреляли, потом канонизировали, правда, сначала за рубежом, а уже потом в России", и "благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество", поскольку "времена меняются, взгляды людей меняются, но Родина одна", пишет polit.ru.

Фильм "Матильда" выходит в широкий прокат 26 октября.