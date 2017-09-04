Кадыров заявил, что будет против позиции России при поддержке "шайтанов" в Мьянме

Глава Чечни ответил, что думает о позиции Москвы в этом вопросе.



"Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция", — сказал Кадыров.



Глава Чечни выразил уверенность, что убийц и насильников никто поддерживать не будет. "Но есть определенные нюансы государственной политики, поэтому мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит и как ведут себя государственные деятели, политики", — сказал он.

"Те, кто говорит, что Россия наложила вето… Я до сих пор не могу понять, кто это говорит и где эта бумага", — заявил Кадыров.

Глава Чечни ответил и тем, кто в социальных сетях предлагает отправить войска в Мьянму. "Никак невозможно отправить туда войска, потому что это прерогатива государства. Была бы моя воля, была бы возможность, я бы нанес туда ядерный удар. Просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков", — заявил Кадыров.

Рамзан Кадыров также отметил президента Турции Реджепа Эрдогана, который выступил с осуждением военных в Мьянме. "Турция попросила соседние страны, чтобы пустить ее туда, чтобы помогать. Наши представители уже едут туда, чтобы посмотреть, как помочь. Мы работаем с представителями их религии — буддистами, чтобы как-то повлиять", — рассказал Кадыров.

4 сентября тысячи жителей Чечни собрались на центральной площади Грозного в связи с событиями в Мьянме.

Собравшиеся заполнили площадь перед мечетью "Сердце Чечни". Некоторые из них пришли с транспарантами, на которых написаны слова поддержки мусульманам Мьянмы и призывы прекратить геноцид народа рохинджа, сообщает polit.info.

3 сентября на несогласованную акцию протеста против "геноцида" мусульман в Мьянме к посольству республики в Москве вышли сотни их единоверцев. В мероприятии приняло участие около 800 человек.

Сообщения о притеснениях мусульман народа рохинджа в Мьянме, вызвавшие массовые акции протеста у посольства этой республики в Москве, "вызывают обеспокоенность", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ, эти сообщения, они вызывают обеспокоенность", — заявил он, добавив, однако, что, "не имея реальной информации", он "не стал бы сейчас делать какие-то выводы".

1 сентября Reuters со ссылкой на заявление армии Мьянмы сообщил о том, что в ходе противостояния правительственных сил и представителей рохинджа в течение недели погибло около 400 человек. Около 20 тысяч человек покинуло страну. Беженцы сообщают, что счет убитых и пострадавших в Мьянме идет на тысячи. При этом потери армии республики, согласно заявлению властей Мьянмы, из них составили только 15 человек.

Справка

Конфликт между представителями народа рохинджа и властями Мьянмы продолжается уже на протяжении нескольких десятилетий. Рохинджа требуют независимости, а власти Мьянмы выступают против.