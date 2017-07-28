Кадыров заявил, что готов сложить полномочия и всю жизнь охранять мечеть на Храмовой горе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом он написал в своем Telegram, сообщают РИА Новости.
"Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса", — написал Кадыров.
Так он прокомментировал ситуацию вокруг этой древней мечети и Храмовой горы. 14 июля, после нападения на полицейских, израильские власти усилили меры безопасности на Храмовой горе. Это вызвало протесты арабо-мусульманской общины. В результате полиция Израиля объявила о демонтаже металлоискателей и камер наблюдения.
"Я против использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения", — отметил Кадыров.
Для исключения конфликтов в будущем он предложил передать все права на исламскую святыню Иордании, король которой Абдалла II имеет статус хранителя святынь Иерусалима.
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