Кадыров заявил, что готов сложить полномочия и всю жизнь охранять мечеть на Храмовой горе

"Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса", — написал Кадыров.

Так он прокомментировал ситуацию вокруг этой древней мечети и Храмовой горы. 14 июля, после нападения на полицейских, израильские власти усилили меры безопасности на Храмовой горе. Это вызвало протесты арабо-мусульманской общины. В результате полиция Израиля объявила о демонтаже металлоискателей и камер наблюдения.

"Я против использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения", — отметил Кадыров.

Для исключения конфликтов в будущем он предложил передать все права на исламскую святыню Иордании, король которой Абдалла II имеет статус хранителя святынь Иерусалима.