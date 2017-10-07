Кадыров заявил, что относится к Путину с "сыновьей" почтительностью

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 65-летием. Он рассказал о своем отношении к российскому президенту в своем Telegram-канале.
"Я всегда относился и отношусь с сыновьей почтительностью к президенту России Владимиру Путину. И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца. Только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру. С днем рождения, Владимир Владимирович!" — написал Кадыров (орфография автора сохранена).
Глава Чечни отметил, что Путина поздравляют с юбилеем по всему миру, пишет "Газета.Ru".
"И это делают не только лидеры государств, ведущие политики и чиновники, но и люди, не имеющие отношения к политике. Сирийские военные поздравили президента России с днем рождения, в Барселоне нарисовали граффити", — отметил Кадыров.
Глава Чечни также поздравил Путина в "Инстаграме". В этой публикации Кадыров уделил внимание тому, как Путин урегулировал ситуацию в Чечне.
Сегодня юбилей Президента России Владимира Путина! Я хочу в этот день напомнить, какую страну он получил! Тяжёлые последствия развала СССР, разрушенная и разворованная экономика, обескровленная армия, голодающий народ, пустые прилавки, свирепствующая преступность, полчища международных террористов. Страну унизили и оскорбили. Враги России решили не останавливаться на уничтожении СССР, а разделить наше Отечество на лоскутки, превратить Великую Державу в сырьевой придаток Запада. Самая большая опасность заключалась в том, что руководители РФ фактически смирились с этим процессом, считая, что остановить невозможно. Однако силы нашлись! Став Президентом РФ, Владимир Путин вернул обществу чувство любви и уважения к своей Родине, чувство веры в неё, уверенности в своих силах. Он объявил войну международному терроризму, наводнившему юг страны и Чечню в частности. Путин дал всем понять, что полностью поддерживает в этой борьбе Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. И он навсегда остался верен дружбе с Ахмат-Хаджи, основанной на общности взглядов и подходов к оценке событий в Чечне, путях и методах их решения. Когда горе-политики днём и ночью советовали назначить в Чечню то одного, то другого, Президент сам сделал свой выбор и не ошибся. Чечня стала единственной в мире территорией, где полностью побеждён и с корнями выкорчеван терроризм. Оптимисты давали 50 лет на возрождение Чечни. При твёрдой поддержке Владимира Владимировича Чечня не только восстановлена, но и превращена в цветущий и красивейший уголок Земли. Сегодня наш Президент ведёт борьбу с терроризмом на дальних подступах, чтобы руки иблисов и шайтанов не дотянулись до России. Запад и США не оставляют попыток подорвать экономику, военную мощь, политическую стабильность России! Наш Национальный лидер Владимир Путин даёт ясно понять, что этим мечтам проклятых друзей не суждено никогда сбыться! Россия была, есть и будет Великой страной и могущественной империей, нравится это кому-то или нет! Я поздравляю Вас, Владимир Владимирович! Желаю, чтобы Вам всегда сопутствовали крепкое здоровье, удача и благополучие! #Кадыров #Путин #Россия #Чечня #Юбилей
Из глав государств Путина поздравили по телефону президенты Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Монголии, Финляндии, Сербии и президент МОК Томас Бах.
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