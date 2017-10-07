Кадыров заявил, что относится к Путину с "сыновьей" почтительностью

"Я всегда относился и отношусь с сыновьей почтительностью к президенту России Владимиру Путину. И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца. Только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру. С днем рождения, Владимир Владимирович!" — написал Кадыров (орфография автора сохранена).

Глава Чечни отметил, что Путина поздравляют с юбилеем по всему миру, пишет "Газета.Ru".

"И это делают не только лидеры государств, ведущие политики и чиновники, но и люди, не имеющие отношения к политике. Сирийские военные поздравили президента России с днем рождения, в Барселоне нарисовали граффити", — отметил Кадыров.

Глава Чечни также поздравил Путина в "Инстаграме". В этой публикации Кадыров уделил внимание тому, как Путин урегулировал ситуацию в Чечне.

Из глав государств Путина поздравили по телефону президенты Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Монголии, Финляндии, Сербии и президент МОК Томас Бах.