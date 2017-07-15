Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне нет гомосексуалистов. Так глава Чечни отреагировал на вопрос журналиста американского телеканала HBO, фрагмент которого выложили на Youtube.
Редактор спортивного отдела кабельного телевидения Дэвид Скотт попросил главу республики прокомментировать сообщения некоторых СМИ о пытках и казнях геев в Чечне. Кадыров в ответ рассмеялся и ответил: "Это ерунда, у нас таких людей нет. Нету у нас геев". "Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас", — добавил он.
Информацию о пытках и казнях геев он считает ложной. "Они шайтаны, они продажные, они нелюди. Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед всевышним все равно ответят за это", — заявил глава республики.
Также Кадыров считает, что проводимая США политика направлена против России и ее руководства, пишет ТАСС. "Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится, — сказал он.
На вопрос о том, считает ли он США врагом России, Кадыров ответил: "Америка - не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. А у нас сильное государство, ядерная держава".
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