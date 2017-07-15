Кадыров заявил, что в Чечне нет гомосексуалистов

Редактор спортивного отдела кабельного телевидения Дэвид Скотт попросил главу республики прокомментировать сообщения некоторых СМИ о пытках и казнях геев в Чечне. Кадыров в ответ рассмеялся и ответил: "Это ерунда, у нас таких людей нет. Нету у нас геев". "Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас", — добавил он.

Информацию о пытках и казнях геев он считает ложной. "Они шайтаны, они продажные, они нелюди. Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед всевышним все равно ответят за это", — заявил глава республики.

Также Кадыров считает, что проводимая США политика направлена против России и ее руководства, пишет ТАСС. "Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится, — сказал он.

На вопрос о том, считает ли он США врагом России, Кадыров ответил: "Америка - не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. А у нас сильное государство, ядерная держава".