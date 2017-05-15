Как американцы звонили Богу и 5 других телефонных кодов с историей

Первый телефонный разговор состоялся 10 марта 1876 года. И тогда необходимости ни в номерах, ни в кодах не было вообще: в мире существовало всего-навсего 2 телефонных аппарата, они стояли в соседних комнатах. Через 30 лет в США было уже 7 млн телефонов, в России — больше 150 тыс. Но всю первую половину 20 века если кто-то хотел позвонить в другой город, сделать это можно было только с помощью телефонистки.

(201)

Первый в истории автоматический городской телефонный код — (201). В 1951 году его присвоили Нью-Джерси. В СССР до 1980-х нужно было звонить на телефонную станцию и просить, чтобы соединили с определенным городом или страной. Затем приходилось сидеть у телефона и ждать. Может быть, несколько часов.

(212)

Название легендарного парфюма "212" — это телефонный код Нью-Йорка. Каролину Эрреру, создательницу аромата, Нью-Йорк, как сообщалось, вдохновил культурным разнообразием, энергией и динамичностью.

(321)

Округ Бревард, штат Флорида. Здесь находится космический центр Кеннеди, принадлежащий НАСА. Код специально выбирали так, чтобы он ассоциировался с обратным отсчётом перед стартом ракеты: 3 – 2 – 1 – ПУСК.

(919)

В кинотеатральной версии фильма "Брюс всемогущий" герой Джима Кэрри звонил богу по телефону 776-23-23. В Буффало, где происходит действие, этот номер не был занят, но владельцы таких же номеров в других городах получали множество звонков от тех, кто хотел поговорить с богом. Самое необычное совпадение случилось в телефонном коде города Сэнфорда, штат Северная Каролина: номер (919) 776-23-23 принадлежит местной церкви.

(800)

В США, как и в России, телефонные номера в коде (800) часто используют крупные компании для бесплатных звонков потребителей со всей страны. Чтобы телефон легче запоминался, в рекламе цифры меняют на буквы — в соответствии с клавишами на телефоне. В итоге вместо 1-800-2378-289 получается 1-800-BEST-BUY. Проверить получится ли слово с вашим номером или, наоборот, подобрать номер под определенное слово, можно с помощью многочисленных сервисов вроде phonespell.org.

(385)

По международному плану нумерации код Барнаула — только три цифры. Но мы привыкли считать, что четыре — 3852. Хотя формально последняя "двойка" к городскому коду не относится. Это постоянная, которая дает выход на так называемую "миллионную зону" — те самые шесть цифр, которые мы набираем, когда используем местную связь. Максимальное число комбинаций в шестизначном номере — миллион, отсюда и название. В будущем, если городских номеров перестанет хватать, откроется новая зона миллионной емкости, и для нее на месте второй "двойки" будет уже другая цифра.

Многоканальный барнаульский городской номер можно подключить вместе с виртуальной АТС MANGO OFFICE — эффективной, функциональной и надёжной платформой коммуникаций, создающей реальные преимущества для бизнеса.