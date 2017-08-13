Как барнаулец стал известным в России мастером варганов

Сегодня Дмитрия Бабаева музыканты по всей России считают большим авторитетом варганного творчества. К нему приходят заказы не только с разных уголков страны, но и из-за рубежа. В прошлом году именно его варган занял первое место на фестивале в Москве, получив 8,895 балла и опередив оставшиеся 82 музыкальных инструмента.

Публикация от Babayev harps (@babayevharps) Окт 16 2016 в 9:44 PDT

Варган — это русское название древнейшего музыкального инструмента. Он относится к самозвучащим язычковым инструментам. По поверью алтайские шаманы могли перемещаться по трем мирам, меняя лишь темп и тембр звучания варгана. Алтайский комус, башкирский кубыз, якутский хомус и русские варган — все это названия одного и того же музыкального инструмента, распространенного в разных местностях страны.

В начале своего пути огромное влияние на него оказало творчество Болота Байрышева и Ногона Шумарова, заслуженных артистов России из республики Алтай. От них он услышал совершенно особый звук большого-басового комуса, несравнимый со звуком его первого музыкального инструмента. В то время на Алтае не было мастеров, создававших подобные инструменты. Дмитрий решил создать свой инструмент сам.

Никакой информации о том, как делать варганы не было. Поэтому первый инструмент Дмитрий сделал так, как чувствовал подсознательно, "на ощупь". Далее началась череда экспериментов с ковкой и формой, знакомство с якутскими хомусами. С 2004 года в своей "мастерской" на заднем дворе дома прадеда он превращал металл в музыку. Практически все из тех варганов были раздарены или отданы бесплатно. Ни о прибыли, ни о признании тогда не могло идти и речи.

В 2010 году Дмитрий приобрел якутский хомус известного мастера Готовцева. Его конструкция была очень близка к конструкции первого варгана, сделанного Дмитрием. Снова началась череда экспериментов с формой и деталями музыкального инструмента. Этот процесс захватил Дмитрия настолько, что он бросил барнаульский музыкальный колледж и уехал в Питер для изучения кузнечного дела и звука варгана.

Сейчас Дмитрий вновь переезжает. Только теперь уже в новую большую мастерскую в Санкт-Петербурге, благодаря благотворительным взносам на краудфандинговой платформе Indiegogo. "Мои перспективы - дарить радость! То, чем я занимаюсь, сказка. И я бы хотел эту сказку продолжать", - отвечает Дмитрий на вопрос о своем дальнейшем пути.