Как бороться с теми, кто высыпает на дороги шлак?

Золошлаковые отходы согласно Федеральному классификационному каталогу отходов отнесены к отходам IV класса опасности. Согласно ФЗ "Об охране окружающей среды" сброс таких отходов на почву запрещён. Аналогичные требования содержатся в "Правилах благоустройства территории муниципального образования — город Славгород". Контроль за соблюдением требований этих Правил, а также за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах поселения возложен на органы местного самоуправления, то есть, администрацию Славгорода.

В ходе проведенного рейдового мероприятия сотруднику Минприроды Алтайского края не удалось установить лиц, осуществляющих сброс золошлаковых отходов. Выявить и привлечь к административной ответственности лиц, нарушающих требования природоохранного законодательства, возможно только в результате непосредственной фиксации правонарушения, то есть, при сбросе. Проведение оперативно-розыскных мероприятий не входит в полномочия Минприроды Алтайского края.

Контроль за качеством атмосферного воздуха в Славгороде осуществляет ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Предельные допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для жилой зоны данного населённого пункта и результаты исследований вы можете при обращении в эту организацию.

В администрации Славгорода заявили, что отсыпку дорог в жилом частном секторе угольным шлаком не осуществляют. "Выравнивание" дорог с использованием золошлаковых отходов инициировали местные жители. В отношении нарушителя, высыпавшего шлак на пересечение проезжих частей улиц Первомайская и Больничная, возбудили дело об административном правонарушении.

При наличии сведений, позволяющих установить лиц, высыпающих на дороги угольный шлак, вам необходимо обратиться в Минприроды Алтайского края, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю либо администрацию Славгорода.