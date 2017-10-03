Сколько дней будут отдыхать россияне в ноябре-2017

4 ноября в России отмечают День народного единства. Праздник "выпадает" на субботу, поэтому согласно действующему законодательству, праздничный день переносится на понедельник, 6 ноября.
Соответственно, россияне будут отдыхать в ноябре подряд три дня — с 4 по 6 ноября включительно (субботу, воскресенье, понедельник).
Между тем в Госдуме определили приоритетные законопроекты, которые будут рассмотрены нижней палатой осенью, сообщает РБК.
Документ, внесенный в конце сентября, предлагает 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул. Зато выходными днями предлагается сделать 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции).
В итоге в году будет на два выходных меньше. Внимание к этому законопроекту и предложение объявить нерабочим днем 7 ноября связаны с тем, что "на носу столетие революции", позднее его будет уже неинтересно обсуждать, пояснил источник в партии. Сейчас для КПРФ самое важное — отметить эту дату. Так что вполне возможно, что у россиян появится еще один выходной день.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.