Сколько дней будут отдыхать россияне в ноябре-2017

Соответственно, россияне будут отдыхать в ноябре подряд три дня — с 4 по 6 ноября включительно (субботу, воскресенье, понедельник).

Между тем в Госдуме определили приоритетные законопроекты, которые будут рассмотрены нижней палатой осенью, сообщает РБК.

Документ, внесенный в конце сентября, предлагает 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул. Зато выходными днями предлагается сделать 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции).

В итоге в году будет на два выходных меньше. Внимание к этому законопроекту и предложение объявить нерабочим днем 7 ноября связаны с тем, что "на носу столетие революции", позднее его будет уже неинтересно обсуждать, пояснил источник в партии. Сейчас для КПРФ самое важное — отметить эту дату. Так что вполне возможно, что у россиян появится еще один выходной день.