Как часто змеи нападают на людей в наших краях, и что делать, если вас укусила гадюка

1 Часто ли происходят змеи нападают на человека? Чаще всего происходят нападения людей на змею. Был случай, Когда молодой человек находился в состоянии алкогольнго опьянения на речке, хотел поинтересоваться, ужик это или гадюка. Она кусает его один раз; ему было недостаточно. Он решил посмотреть где у нее зубы, и гадюка ли это на самом деле. Змея укусила его второй раз. Так что чаще всего нападения змей на человека не происходит. 2 Где можно встретить змей? Часто можно встретить змею на дачах, весной, осенью, в навозных грядках. Там где нагреваются участки земли в начале лета, там и обитают змеи. Во время дачного сезона чаще всего можно нарваться на змею. На природе, это реки, около них при собирании ягод и грибов может произойти нападение. 3 Каких змей нужно опасаться? Доктор Балаганский, исходя из своего врачебного опыта считает, что обычному человеку нужно опасаться абсолютно всех змей. Ведь точно определить, гадюка это или уж сможет лишь тот, кто часто сталкивался со змеями.

Вредные советы. Как нужно себя вести, чтобы вас ужалила змея

На змею нужно наступить, чтобы она укусила.

Надо войти со змеей в близкий контакт, чтобы лучше рассмотреть, какая это змея.

"В этих случаях, как правило, и случаются нападения. А так что бы змея лежала спокойно и напала, такого не бывает. Змея старается убежать от человека в большинстве случаев", — говорит главный токсиколог Барнаула Герман Балаганский.

Правила поведения при встрече со змеями

Отправляясь на природу, нужно помнить о возможной встрече с гадюкой, поэтому икры ног должны быть защищены.

Прежде чем сесть отдохнуть на старый пень или повалившееся дерево, следует осмотреться, стукнуть по пню.

Ни в коем случае нельзя проверять руками дупла деревьев, пустоты под корнями, норы грызунов.

Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти.

При приближении человека гадюка всегда спешит уползти или спрятаться.

Если же змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений!

Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Помните:

Опасна та змея, которую вы не видите, обнаруженная змея представляет минимальную угрозу.

Ядовиты и только что вылупившиеся из яйца детеныши змеи.

К каким последствиям может привести укус змеи

Доктор Балаганский считает, что после укуса ядовитой змеи не бывает лёгких последствий. Укушенного гадюкой человека ждет:

Анафилактический шок , когда человек теряет сознание, у него нарушается сердечная деятельность и дыхание, он может погибнуть. Смертельных случаев в практике доктора не было, но серьезный анафилактический шок на укус змеи несколько раз встречался.

, когда человек теряет сознание, у него нарушается сердечная деятельность и дыхание, он может погибнуть. Смертельных случаев в практике доктора не было, но серьезный анафилактический шок на укус змеи несколько раз встречался. Местная реакция, когда идёт воспаление. Если это дело запустить и вовремя не обратиться в клинику, это может вылиться в тяжёлые осложнения. Вплоть до проведений дальнейших операций на фоне укуса. И неважно, какая это змея, считает главный токсиколог Барнаула. Любой укус может быть опасным:, ведь змея зубы не чистит.

Что в первую очередь делать при нападении до приезда "скорой"?

Яд распространяется от момента укуса, до появления в крови за 10 секунд. За это время вряд ли обычный человек успеет прижечь укушенное место или отсосать яд. Единственное, можно обеспечит неподвижность укушенной конечности. И максимально быстро обратиться в клинику. Если есть в аптечке антигистаминные препараты, то нужно их выпить: димедрол, супрастин, тавегил, диазолин и другие.

Ни в коем случае нельзя перетягивать укушенное место. За первые 3 секунды яд может свернуться, если вы успеете понять, что вас укусили, рядом есть зажигалка или горячий уголь, камень чтобы прижечь, но на это, по словам Германа Балаганского, нереально среагировать быстро.

Однозначно нужно обращаться в медицинское учреждение. Ни в коем случае не оставаться дома. Потому что если проходит от 6 часов от момента укуса, начинаются достаточно тяжёлые осложнения: нарушения со стороны печени, почек и головного мозга. Ни один укус змеи бесследно не проходит. Те люди, которые занимаются со змеями и имеют опыт лечения, таких в крае 2-3 человека, еще и охотники конечно, как правило, со змеями никто не контактирует никогда

Существует ли вакцина против яда змеи?

Есть противозмеиная сыворотка. Если вы обратились от получаса, до трех–четырёх часов в клинику, и там есть противозмеиная сыворотка, то осложнения на укус змеи у вас будут минимальные. Они есть по всему Алтайскому краю, только в системе медицины катастроф, то есть в каждом большом районе Алтайского края.

Анна Муратова