Алтайский думец рассказал о своей собаке, как у Путина

Самый древний и преданный

— Акита-ину — собаки своеобразные. Почему вы выбрали именно эту породу?

— Это редкая японская порода. Ей больше 4 тысяч лет. Во время войны из-за плотного подшерстка их выращивали, чтобы потом делать шубы солдатам. Если помните фильм "Хатико", то это как раз та собака. Они преданные, умные, красивые. Моего по паспорту зовут настоящим японским именем Китару, но мы называем его просто Кей.

У Владимира Путина тоже акита-ину. Рыжий, красивый. У этой породы всего три окраса: чисто белый, классический — рыжий и тигровый. У меня именно тигровый — белая грудь, белая макушка, кусочек хвоста, белые носочки, а сам черный, с коричневыми полосами.

Когда гуляем — он всем нравится, все хотят погладить. Особенно дети подходят, называют "пушок", "медвежонок". Он пушистый и все время "улыбается". Я разрешаю его гладить, рассказываю им о породе.

— Какие особенности есть у этой породы?

— У них совершенно самурайский характер. Они выдержанны. Кей за первый год даже ни разу не гавкнул. Мы даже думали, что он лаять не умеет. Оказалось, что это особенность породы — сдерживать эмоции.

Еще оказалось, что он не просто хороший охранник и охотник (они прекрасно идут на медведя и берут не силой и массой, а техникой), а именно компаньон.

Он считает себя равноправным с хозяином. С ним можно и нужно разговаривать. Он и сам включается в разговор. Например, у меня телефон звонит, и он начинает подвывать, если сразу не беру трубку. Умница, никогда первым ни на кого не нападает. Если на площадке к нему бросаются другие собаки, то Кей сразу берет врага за шею и переворачивает. И все. Не "выступает", не лает попусту. Любит много и долго гулять — утром, в обед, вечером.

— Как складывается ваш день с питомцем?

— Утром Кей меня будит — приходит, зовет, ложится рядом. И вот мы с ним встаем и идем на прогулку. Выполняет разные команды. Кинолога я нанимал только на пару недель, потом всегда занимался сам. Я использовал электронный ошейник. Он крепится на шею и на него подается сигнал в виде вибрации. Когда Кей все команды выучил, мы от него отказались.

По выходным у нас обычно велосипедные прогулки. Я еду — он бежит рядом. В Москве мы живем рядом с Воронцовскими прудами, там удобные дорожки — вот по ним и гуляем.

Задача на этот год — научить Кея плавать. У собак это генетически не всегда заложено. Так что сначала его надо в воду затащить, а потом отпустить. Оба мои ротвейлера хорошо плавали. А вот акита-ину пока только подбегает к воде, нюхает, но далеко не заходит.

Немного "Волчьей крови" и рыбы

— Чем вы его кормите?

Сухим кормом. Брали сначала у заводчика, но у собаки начались проблемы с кишечником. Поменяли на другой. Но Кей капризный в еде, поэтому теперь приспособились — добавляем в сухой корм мясо или рыбу. В этом случае он ест с большим удовольствием. Получается как бы "первое", а на гарнир — сухой корм. Называется он "Волчья кровь". В России он появился около 7 лет назад. Еще Кей любит рыбу.

— У вас еще есть кошка, как она уживаются с Кеем?

— Кошку зовут Маша. Английская трехцветка. Она периодически пытается воевать за главенство — шипит, не боится. Но в итоге они полюбовно делят территорию. Кей со мной, а Маша — с женой. Кошка появилась только полтора года назад, поэтому у собаки больше преимуществ.

Один на всю жизнь

— Вы — главный хозяин?

— Да, конечно. К жене он относится несколько по-другому. Она кормит. А слушается он только меня. Вообще, акита — однолюбы. То есть если вы его взяли, то будьте готовы стать его компаньоном на всю жизнь. Мы с ним хорошо чувствуем друг друга. Кей всегда скучает, если я уезжаю. А когда возвращаюсь, то даже звонить не надо — он чувствует и заранее выбегает к лифту. С ума сходит от радости, вертится, как юла, прыгает, обнимает…

— С кем остаются животные, если вам с семьей нужно уехать?

— Только с женой, а если уезжаем с ней вместе, то просим присмотреть кого-то из родственников. Несколько лет назад, когда у нас еще был ротвейлер, мы с женой уехали и отдали его на две недели в собачью гостиницу. Когда вернулись — он с нами вообще "не разговаривал". Помню, я ему дал сардельку, чтобы сгладить свою вину, а он полдороги ее просто в зубах держал, не глотал. Представляете, какая обида накопилась?

Для собак находиться без хозяина — очень большой стресс. Долго они так не могут.

— Насколько сложно бывает завести следующего питомца, после того как первого не стало?

— Очень сложно. Особенно во второй раз. Акита-ину по кличке Кей — это третья собака. Ему уже три года — "расцвет сил". До него дважды были ротвейлеры.

Мой первый ротвейлер умер от инфаркта. Я взял снова ротвейлера. Прожил до 14 лет, и у него начало развиваться онкологическое заболевание. Мы боролись, как могли, даже оперировали. Но не смогли спасти собаку. Тогда я решил "переключиться" на другую породу. Вот и выбрал акита-ину.

Не просто животное

— Если в семье дети очень просят завести животное, то как родители должны реагировать?

— Знаете, откуда берутся бродячие собаки? Зачастую именно после того, как ее сначала завели "поиграть" ребенку. Поэтому прежде всего, если люди хотят собаку, они должны понимать, что это не просто охранник или "развлечение". Это друг. Очень близкий, верный, доверчивый. Нужно все взвесить: сможете ли вы уделять собаке должное внимание, время на обучение, воспитание, кормление. Если взрослые и дети в семье очень любят животных и готовы чем-то ради них жертвовать — свободным временем, например, то вопрос можно рассмотреть положительно. Кошки в этом плане проще.

Я уверен, что нужно скорее принять многострадальный закон о защите животных, который написан несколько лет назад и рассмотрен только в первом чтении. К сожалению, все чаще встречается варварское отношение к кошкам и собакам именно со стороны детей и подростков. Они над ними издеваются, экспериментируют, вымещают эмоции, агрессию, не осознавая порой до конца, что это живое существо. Я не могу на это смотреть.

Злых собак не бывает. Только злые хозяева. Когда у меня был второй ротвейлер, он сначала всего боялся. Я взял его уже немаленьким. Видимо, предыдущие хозяева его били, не кормили. Он очень долго "оттаивал". Был забитый, агрессивный, кидался на всех. Мы его реабилитировали, но на это ушло очень много времени. Только систематические занятия, чисто человеческое отношение и любовь хозяина могут изменить такую ситуацию. А если времени воспитывать нет, возможности нанять тренера тоже, то не стоит начинать. Пожалейте животных.

— Какой еще совет вы бы дали тем, кто хочет завести собаку?

— Проконсультируйтесь со специалистами. Почитайте литературу, пообщайтесь с другими заводчиками, если нацелены на какую-то определенную породу.

Но! Если вы все-таки возьмете собаку, неважно, какой породы, — уверен, что никогда не пожалеете. Это такая безграничная любовь и энергия! Бывает, с работы придешь — еле ноги тащишь, а тут он тебя встречает. Сразу расслабляешься, положительные эмоции испытываешь.

Это и для здоровья полезно. Вот так бы не всегда утром пошел гулять — вставать рано не хочется или дел много накопилось. А тут волей-неволей — берешь собаку и идешь на прогулку. Сам разминаешься, свежим воздухом дышишь.

Справка

Акита-ину входит в 14 самых старейших псовых пород. Порода сродни шпицеобразным псовым, о жизни которых известно со второго тысячелетия до нашей эры.

Это самая почитаемая японская порода. Свои корни вид берет из провинции Акита на северо-западе главного Японского острова Хонсю. Предками могли быть китайские шпицы и горные собаки, скрещенные с мастифами. Из шпицеобразных акита-ину считается самой крупной.