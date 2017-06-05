Как энергетики заботятся об экологии Алтайского края

Заботу об экологии региона крупнейшая электросетевая компания Сибири считает одной из приоритетных задач. В рамках комплексной экологической программы "Алтайэнерго" основное внимание уделено мероприятиям по снижению воздействия энергооборудования на окружающую среду.

К 2016 году энергетики утилизировали все оборудование, содержащее полихлорбифенилы (ПХБ) – загрязнители, причисленные Стокгольмской конвенцией, к дюжине самых опасных веществ. "Алтайэнерго" стало одной из немногих компаний, кто полностью вывел из эксплуатации такое оборудование.

Утилизация вредных отходов от работы оборудования подстанций – одна из главных задач экологической программы. Они хранятся в специально отведенных местах с постоянным мониторингом условий хранения. В установленные законодательством сроки все эти опасные отходы, а также ртутьсодержащие лампы передаются на утилизацию в лицензированную организацию – Региональный институт экологической безопасности. Отдельное событие с участием этой компании – ежегодная экологическая акция для сотрудников "Алтайэнерго". Они приносят отслужившие энергосберегающие и люминесцентные лампы, батарейки на работу и сдают в специальный "экомобиль" института экологической безопасности. В Год экологии энергетики расширили рамки акции. К ней присоединились жители краевой столицы, узнавшие из СМИ о возможности сдать использованные лампочки на утилизацию.

Около десяти лет в филиале действует программа по оснащению воздушных линий птицезащитными устройствами. В приоритете – места обитания и миграции краснокнижных птиц. На сегодняшний день оснащено птицезащитными устройствами 6636 железобетонных опор на линиях электропередачи напряжением в Солонешенском, Смоленском, Поспелихинском, Усть - Калманском и других районах Алтайского края. Энергетики отслеживают ситуацию и устанавливают средства защиты птиц именно в тех местах, где они нужны больше всего.