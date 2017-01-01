Как фирма из Барнаула стала крупным продавцом электронных билетов на автобусы

В Алтайском крае есть довольно много известных IT-компаний, которые реализуют крупные проекты и успешно работают на своих рынках. Об их деятельности часто рассказывают в СМИ. Об "Арт­марке" же "СК" не удалось найти никаких материалов в прессе. Директор Евгений Устюгов в ответ на это замечание улыбается и говорит: "Все потому, что наша система нормально работает. Вот мы и незаметные. Если бы что-то сломалось, то здесь уже была бы толпа журналистов".

Заместитель Устюгова Константин Измалков рассказывает, как автовокзалы продавали билеты каких-то 20 лет назад.

Константин Измалков,

заместитель директора компании "Артмарк":

На каждый автобус выписывалась бумажная ведомость. Все они лежали в больших папках. Каждая касса продавала билеты только в одном направлении. Обратный билет сразу купить было нельзя. Пассажир приходил на вокзал, говорил, куда ему нужен билет, в какой день и какое время. Кассир брала папку, искала нужный лист, смотрела свободные места, предлагала варианты. Когда пассажира все устраивало, она вписывала его в ведомость и место оказывалось занятым.

Единственным "удобством" в то время был филиал вокзала в районе Докучаево. Его жителям можно было не ездить в центр, а приобретать билеты там. Продажи прекращались за один-два дня до отправления автобуса.

До создания "Артмарка" Устюгов и Измалков работали на Барнаульском автовокзале в службе IT. По словам Устюгова, к тому, чтобы начать работать над автоматизированной системой, его подтолкнул директор автовокзала Алексей Богданов, который и сейчас руководит предприятием.

Евгений Устюгов,

директор компании "Артмарк":

Ему постоянно хочется что-то улучшить, прямо “пунктик” такой. Когда в 1990-х начали появляться первые компьютеры, стало понятно, что их надо использовать в работе. Алексей Кононович ездил по стране в поисках автоматизированной системы, обращался в разные фирмы, институты, но в ответ ему присылали только бумажки.

Сложнее, чем в авиации

Первая версия собственной системы была создана через год после начала работы над ней, в середине 1990-х. Она была намного проще той, которая существует сейчас, работала на других технологиях, но уже тогда включала в себя три основных блока.

Первый — администрирование. С этой частью работает менеджер, который вносит в систему рейсы, управляет расписанием, тарифами, настройками.

Второй — это кассы.

Евгений Устюгов,

директор компании "Артмарк":

По сути вокзал — почти то же самое, что крупный ретейлер. Кассы работают постоянно. Время продажи билета в кассе сейчас всего восемь секунд. Современная система работает с разными моделями кассовых аппаратов, к ней подключены сканеры для распознавания паспорта, терминалы для безналичной оплаты. Это сложный программно-аппаратный комплекс.

Третий — диспетчерский блок. Диспетчеры управляют рейсами и вместимостью автобусов, принимают водителей и их путевые листы, встречают пассажиров, дают автобусам статусы — например, "отправлен" или "задержан".

По словам Устюгова, нельзя было сделать сначала какую-то одну часть, а потом другую, так как все это работает в комплексе. К тому же надо было учитывать юридические и экономические аспекты работы в сфере пассажирских перевозок. Даже незначительные изменения в какой-то одной части могут привести к трансформации всей системы.

Евгений Устюгов утверждает, что автоматизация автовокзалов намного сложнее, чем аэропортов или железнодорожных вокзалов. Все потому, что в автоперевозках пассажиров намного больше переменных.

Евгений Устюгов,

директор компании "Артмарк":

Если взять авиационную систему и поставить на автовокзал, она работать не будет. Железнодорожная тоже. Но нашу систему адаптировать под их нужды можно. Сколько у нас аэропортов? Не так уж много. А сколько автовокзалов и станций? Только в крупных городах их более 1,5 тысяч. В небольших населенных пунктах более 5 тысяч. И автобус по пути следования может останавливаться на промежуточных станциях, высаживать и подбирать пассажиров. Может ли это делать самолет? Нет. И на самолетах летает намного меньше пассажиров, чем ездит на автобусах. Мы должны все эти моменты учитывать.

Система "Артмарка" существенно ускоряет процесс продажи билетов, позволяет вокзалу уменьшить количество касс и сотрудников, что дает экономию по заработной плате. Пассажирам становится удобнее покупать билеты, и это положительно сказывается на имидже вокзала.

До начала нулевых годов система работала только на Барнаульском автовокзале. Потом компания начала автоматизировать предприятия и других городов. Сейчас география ее проектов обширна — Москва (все автовокзалы), Владивосток, Екатеринбург, Псков, Красноярск, Курган, Моздок и другие. В России есть еще четыре компании, которые работают на этом рынке.

Автоматизированную систему "Артмарк" предоставляет бесплатно. Плата берется только за работы по ее внедрению — на это уходит порядка трех месяцев, также есть ежемесячный платеж за обслуживание каждой кассы вокзала.

Билеты в интернете

Отдельное направление работы, хотя оно и связано с автоматизацией вокзалов, — это продажа автобусных билетов через интернет. Платформа, позволяющая это делать, и сайт e-traffic.ru были созданы в 2007 году. Сейчас на этом сайте можно купить билеты примерно на 300 автовокзалов и станций.

К системе подключено порядка 2 тыс. агентов — это организации, которые с ее помощью могут продавать билеты. В их числе Почта России, "Связной", "Евросеть", турагентства, а также сайты, аналогичные e-traffic.ru. Собственный интернет-ресурс "Арт­марка" посещают 100–200 тыс. человек в зависимости от сезона (летом больше), они покупают 1–2 тыс. билетов.

Константин Измалков,

заместитель директора компании "Артмарк":

Продажа билетов в кассах — это довольно большая нагрузка на инфраструктуру. Вокзал — это место, откуда человек должен уезжать, он не должен здесь стоять в очереди и покупать билеты. Эта формула работает в аэропортах, там большая часть билетов покупается дистанционно. Пассажиры автобусов были к этому не приучены. Они не доверяли покупкам через интернет, у них возникали разные опасения. Теперь все меняется.

По его словам, порядка 7% автобусных билетов сейчас продается через интернет. И каждый год наблюдается рост 1–2%.

Константин Измалков,

заместитель директора компании "Артмарк":

Если посмотреть цифры за последние три года, то мы увидим двукратное увеличение продаж через удаленные каналы связи. Все меньше людей стало приходить на вокзалы.

Билет в интернете стоит дороже, чем на вокзале. Но Измалков уверен, что при удаленной покупке пассажир ничего не теряет.

Константин Измалков,

заместитель директора компании "Артмарк":

Наценка на билет в интернете, которая существует, не больше, чем стоимость двух поездок — на вокзал и обратно. При удаленной покупке бонусом человек получает сэкономленное время. Именно поэтому наша бизнес-модель работает.

К лету 2017 года планируется сделать редизайн сайта с адаптивной версткой, чтобы им можно было одинаково удобно пользоваться на устройствах с разным размером экрана.

Драйверы роста

Когда-то именно возможность продавать билеты через интернет стала для "Артмарка" драйвером роста. Но сейчас аналогичные платформы есть и у других компаний. Поэтому "Артмарк" ищет новые возможности для развития. Например, планируется создание IT-систем для перевозчиков, которые помогали бы им контролировать наполняемость автобусов, управлять автопарком исходя из количества пассажиров, видеть тех, кто садится в автобус на промежуточных станциях, оперативно получать информацию о нестандартных ситуациях в дороге.

Еще планируется создать систему электронного документооборота между перевозчиками и автовокзалами.

Евгений Устюгов,

директор компании "Артмарк":

Перевозчик сотрудничает с десятками вокзалов. С каждым из них он обменивается большим количеством разнообразных документов, связанных с тарифами, расписанием и так далее. Электронный обмен облегчил бы эту задачу. Перевозчик смог бы с любого устройства управлять всем процессом и видеть картину полностью.

Сейчас в России осталось порядка 3–4% неавтоматизированных вокзалов в крупных городах. А вот маленьких автостанций еще много. Для крупных предприятий автоматизация выгодна, а небольшим она будет не по карману. В их случае были бы эффективны веб-технологии: чтобы они могли пользоваться системой через браузер, а за ее поддержку отвечал бы "Артмарк". Но для этого требуется качественный интернет. В деревне же с этим есть проблемы.

Одна из стратегических целей компании — придумать решение, которое бы позволило пассажиру в одном месте купить билеты на все виды транспорта, необходимые ему для перемещения из точки А в точку Б. В ближайшей же перспективе, к лету этого года, планируется реализовать проект для туристов, приезжающих на Алтай. Подробности компания пока не раскрывает.

Зона невнимания

Евгений Устюгов,

директор компании "Артмарк":

Почему-то автовокзалам и пассажирским перевозкам на автобусах уделяется очень мало внимания, в отличие от той же авиации или железной дороги. Но запросы-то у пассажиров везде одинаковые. Когда человек подходит к кассе, он хочет быстро и удобно получить услугу. В год услугами Барнаульского автовокзала пользуются 2 млн пассажиров. Мы перевозим раза в четыре больше людей, чем авиатранспорт. У нас огромные потоки людей, автобусов (370 рейсов в день), личных автомобилей горожан и такси. При этом в аэропорту постоянно дежурят два экипажа ДПС, а на автовокзале нет ни одного. Вот вам пример, показывающий отношение к пассажирам автобусов. Я считаю, что у нас вообще должен быть стационарный пост ГИБДД. При этом развитие инфраструктуры автотранспорта — это колоссальный вклад в экономику. С увеличением удобства и доступности вокзалов и поездок растет трудовая миграция и оборот ресурсов. Например, в Китае все такси муниципальные, и проезд на них стоит очень дешево. Тариф ограничен законодательно. В городе Далянь, где население 7 млн, около 200 тыс. машин такси, 400 тыс. водителей, еще около 100 тыс. обслуживающего персонала. Полмиллиона людей получили работу. Все горожане с удовольствием постоянно пользуются такси — это удобно и недорого. Рентабельность бизнеса 15%, денег хватает и на зарплату, и на обслуживание автопарка. Автомобильный транспорт нужно развивать, он должен быть в приоритете, нельзя обделять его вниманием. Нужно улучшать инфраструктуру, делать новые хабы, хорошие пересадочные узлы. Повышать престиж и привлекательность вокзалов, их удобство для пассажиров. Автотранспорт — он же как почта. Должен быть в каждом селе.

Справка

Каждый месяц россияне задают поисковой системе "Яндекс" более 5 млн запросов о билетах и расписании движения автобусов, работе автовокзалов. 1,4 млн раз в месяц ищут автобусные маршруты на "Яндекс. Расписаниях". По оценкам "Яндекса", в России ежегодно продается автобусных билетов на сумму около 2,5 млрд долларов (онлайн и офлайн).

Факт

"Артмарк" является одним из крупнейших партнеров "Яндекса" по проектам "Яндекс. Расписание" и "Яндекс. Автобусы".