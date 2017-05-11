Как государство перестраивает систему стимулов для малого и среднего бизнеса

Ставки снижаются

По словам управляющего алтайским отделением Сбербанка Максима Волкова, за первые три месяца банк выдал заемщикам из среднего, малого и микробизнеса кредиты на сумму около 1,1 млрд рублей. Это более чем в два раза больше объема предыдущего года.

Спрос на кредитование со стороны малого и среднего бизнеса в первом квартале года увеличился и в банке ВТБ24 в Алтайском крае и Республике Алтай. За первые три месяца банк выдал кредиты на 671 млн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года — на 598 млн рублей.

И в Сбербанке, и в ВТБ24 говорят, что бизнес интересуют кредиты не только на пополнение "оборотки", но и на инвестиционные цели. "В этом существенную роль сыграло предоставление программ поддержки малого бизнеса в производственном секторе", — пояснила Эльвира Вебер, управляющая ВТБ24 в Алтайском крае и Республике Алтай.

В алтайском Сбербанке полагают, что и по итогам года объем кредитования этого сегмента существенно превысит прошлогодний. Интерес к кредитам, в общем, понятен: во-первых, стоимость заемных средств снижается. "Процентные ставки сегодня находятся на крайне привлекательном уровне, диапазон от 10 до 15–16% годовых. И мы ожидаем дальнейшее снижение", — говорит Волков. Во-вторых, государство предлагает все больше инструментов повышения доступности заемных средств.

Ждут продолжения

28 апреля Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с "Алтайским гарантийным фондом". В самое ближайшее время аналогичный документ будет подписан и с банком ВТБ24 в Алтайском крае. "И уже сейчас у нас есть целый пул клиентов, которые хотят взять кредит под поручительство фонда", — рассказала Эльвира Вебер. Всего же такие соглашения фонд подписал с 17 банками-партнерами, пояснил исполнительный директор АГФ Антон Слободчиков.

Механизм этот действовал и раньше. А сейчас, по словам Антона Слободчикова, АГФ вошел в национальную гарантийную систему и присоединился к ее стандартам. В "Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП) пояснили, что новые принципы работы гарантийной системы "нацелены на применение “поточных” технологий и предоставление поручительств в массовом сегменте".

В целом новые условия работы с АГФ Сбербанк удовлетворяют, сказал Волков. Среди этих условий, в частности, увеличение возможных объемов предоставления гарантий. По словам Антона Слободчикова, объем поручительств, который может предоставить АГФ в течение года, составляет 3,5 млрд рублей. Раньше он был ограничен суммой в 745 млн.

А для алтайского отделения Сбербанка предусмотрен лимит в 700 млн рублей, что даст возможность выдать кредиты в 2017 году на 1,5 млрд рублей, сказал управляющий отделением Сбербанка. "Только за счет подписания соглашения объем кредитования малого и среднего бизнеса может быть увеличен в 2017 году на 20%", — говорит Максим Волков.

Бизнес с нуля

Поручительство АГФ нужно банковским заемщикам, у которых не хватает обеспечения (залоговой базы) для реализации долгосрочных и принципиально новых проектов, поясняет Волков. При этом кредит с поручительством АГФ могут получить предприниматели и юрлица, зарегистрированные всего за три месяца до обращения в банк. "Это фактически бизнес с нуля", — говорит управляющий отделением Сбербанка.

На первом этапе бизнесмен должен прийти за кредитом в банк, говорит Антон Слободчиков. Банк оценит его платежеспособность и возможность предоставить обеспечение. Если обеспечение недостаточное, банк совместно с заемщиком подает заявку в гарантийный фонд. Дополнительных документов предоставлять нет необходимости. Срок рассмотрения заявки в фонде — от трех до пяти дней в зависимости от суммы займа.

Обмен документов между банком и АГФ будет происходить в электронном формате, пояснил Максим Волков. Поэтому заемщику из Рубцовска или, скажем, Славгорода нет необходимости ехать в АГФ в Барнаул.

АГФ выдает поручительство на сумму не более 25 млн рублей. Если же поручительство нужно в большем объеме, возможно получение гарантий совместно с "МСП-Банком" — его лимит составляет 25–100 млн рублей. Как пояснили в краевом управлении по предпринимательству, с начала года были заключены два договора на совместное поручительство. Гарантии на более крупные суммы займа (более 100 млн) предоставляет непосредственно Корпорация МСП.

Спад заканчивается

Новые подходы к предоставлению поручительств "поточным" методом — только часть мер, с помощью которых государство пытается стимулировать бизнес вкладываться в развитие. В феврале доступ к льготным кредитам по программе "Шесть с половиной" (кредиты под 9,6–10,6% годовых) появился у индивидуальных предпринимателей. Эту программу, напомним, реализуют банки совместно с Корпорацией МСП, и раньше в ней могли участвовать только юрлица.

В марте сайт Корпорации МСП сообщил, что лимит программы "Шесть с половиной" увеличат и в нее добавят новые средства. Кроме того, с 10 до 5 млн рублей была снижена минимальная сумма кредита, что даст шанс представителям микробизнеса получить заем по низкой ставке. В "Опоре России", по сообщению газеты "КоммерсантЪ", рассчитывают, что эти меры заставят и госбанки снизить ставки по обычным кредитам малому и среднему бизнесу.

Но взрывного роста пока не получается. По оценкам экономистов "Внешэкономбанка", в 2016 году объем инвестиций в основной капитал незначительно (на 0,9%) сократился, следует из опубликованного в мае прогноза социально-экономического развития России на 2017–2020 годы. В Алтайском крае спад составил 10% — главным образом из-за сокращения объемов строительства. Впрочем, в ЦБ все же констатируют рост показателя в первом квартале на 1,5–2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. А в ВЭБе полагают: в 2017 году инвестиции увеличатся на 2,2%.

Семь фактов о поручительстве АГФ 1. Заемщик, рассчитывающий на получение гарантии в АГФ, должен обратиться в банк, являющийся партнером фонда. 2. Обмен документов между банком и АГФ будет происходить в электронном формате. 3. Максимальный срок гарантии — семь лет. 4. Предоставление гарантии платное: единоразовая комиссия 0,5–3% от суммы поручительства. 5. Заемщик не должен иметь долги по зарплате и просроченную задолженность по налогам, пене, сборам и штрафам. 6. Заемщик должен иметь свое обеспечение по кредиту — не менее 30% от суммы займа. 7. Средняя зарплата у сотрудников заемщика должна быть не менее 10 тыс. рублей.

Можно ли начинать бизнес с кредита?

Максим Волков,

управляющий алтайским отделением Сбербанка: