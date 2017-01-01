Как и почему празднуют День всех влюблённых 14 февраля

14 февраля во многих странах мира, особенно в Западной Европе, отмечают День святого Валентина. Это праздник для всех влюбленных, когда принято поздравлять свою вторую половинку, дарить подарки и признаваться в самых теплых чувствах. Рассказываем, почему стали отмечать этот день, как его отпраздновать и что подарить.
Истоки уходят к личности христианского священника Валентина, который жил примерно в 269 году, в то время когда Римской Империей правил император Клавдий II. Клавдий был уверен, что браки - это зло, потому что женатый легионер думает о жене и детях, а не об империи. Специальным указом Клавдий запретил легионерам жениться. Но Валентин стал тайно венчать легионеров с их дамами. Император, узнав об этом, приказал его казнить.
Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус I объявил 14 февраля Днем святого Валентина. С 1969 года в богослужении провели реформу, и святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны.
Легенда гласит о том, что сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его "Твой Валентин". По всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки - "валентинки". Письмо было прочитано уже после того, как его казнили.
Также создание первой "валентинки" приписывают ещё и герцогу Орлеанскому в 1415 году. Он сидел в темнице и, борясь со скукой, сочинял любовные послания собственной жене. Наибольшего распространения "валентинки" достигли уже в XVIII веке, тогда они приобрели вид красивых открыток в форме сердца.
В Европе (Великобритании, Дании, Франции и др.) День святого Валентина празднуют с XII века. В России и странах СНГ праздник стали отмечать с начала 1990-х годов, когда европейская культура стала проникать в страну.
Представители исламского духовенства неоднократно выступали с негативными оценками праздника, так что в странах, где силен ислам (в первую очередь Саудовская Аравия) День Святого Валентина официально запрещен под страхом огромных штрафов.
Главный подарок - открытки-"валентинки" с признаниями в любви. Это могут быть как готовые открытки разных видов и цветов, купленные в магазине, так и открытки, сделанные своими руками. Индустрия hand-made в этом вопросе предлагает большой выбор.
Среди других популярных подарков: шоколад и прочие сладости, цветы, украшения (в том числе обручальные) или просто романтический ужин вдвоем, а также милые памятные вещицы вроде игрушек или рамок для фото. Не приветствуются полезные подарки (кухонная утварь, постельные принадлежности и пр.) и дорогие (машины, квартиры, драгоценности). Наборы "мыльных" принадлежностей (шампуни, средства для ухода за телом и проч.) дарят только в России и странах СНГ, в Европе это не привествуется.
Несмотря на то, что это праздник влюбленных, в последнее время появилась мода поздравлять всех, к кому питаешь разного рода любовь - друзья и подруги, коллеги, родители. Однако изначально этот день предназначался именно для влюбленных, так что по большому счету поздравлять нужно только спутников жизни, настоящих или будущих. Для других категорий "поздравленцев" есть отдельные праздники.
Россия. Древнерусский праздник всех любленных празднуют 8 июня - День Петра и Февронии. Муромский князь Пётр и дочь простолюдина Феврония прошли через все жизненные испытания к своему счастью. В конце жизни Пётр и Феврония ушли в монастырь и умерли в один день.
Китай. В августе отмечается праздник Цисицзе. Основа - красивая легенда о небесной Ткачихе, которая ткала облака и простого земного Пастуха. Небесные силы были против их любви, и когда Пастух полетел на небо за возлюбленной, их навсегда разделила река, с тех пор они встречаются лишь раз в году на мосту через эту реку. Цисицзе отмечается в седьмой день седьмого месяца по лунному китайскому календарю.
Индия. В конце марта - начале апреля празднуют Гангаур. Он начинается на следующий день после праздника красок Холи и длится 18 дней. Это история о любви бога Шивы и его избранной невесты Парвати, которая дала обет выйти замуж только за Шиву и строго его соблюдала до самой свадьбы. Женщины в эти дни возносят молитвы об удачном замужестве.
Израиль. В июле-августе отмечают Ту бе-Ав. Считается, что в это время, 15 ава (так назывался один из месяцев у древних евреев), началось объединение народа: старейшины 12 колен рода Иакова, каждое из которых до того жило обособленно, договорились разрешить смешанные браки. В этот день начинался сбор винограда, и девушки в виноградниках искали себе женихов.
Ирландия. 1 мая здесь отмечают Белтейн. Это языческий праздник, так что в программу входят костры и прыжки через них, ночные гуляния по лесам и холмам, украшение деревьев в лесу, распитие вина и, как следствие, поиск любви. Праздник отмечается с раннего средневековья в Ирландии, Шотландии и Уэльсе. В его основе лежит легенда о любви богов, в честь которых и жгут костры.
Испания. Сан-Жорди отмечат 23 апреля каталонцы. Это одновременно День книги, День розы и День влюблённых. Дарить в это день книги придумали в XX веке, поскольку именно в этот день умерли Уильям Шекспир и Мигель Сервантес. В Барселоне на каждом углу продают розы и книги, с этими предметами повсюду разгуливают парочки.
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