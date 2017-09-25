Как интернет-портал Gosuslugi.ru поможет вам, когда наступают главные события в жизни

Разобраться в том, как работает этот портал, нам поможет семья Кнопкиных и их друзья. Давайте познакомимся с ними поближе.

Глава семьи, Федор Кнопкин. 32 года, работает автослесарем в мастерской. Мечтает купить новую машину и открыть собственный автосервис. Решительный и любознательный.

Его супруга, Мария Кнопкина. 30 лет, работает дизайнером интерьеров. Через месяц собирается уходить в декретный отпуск. Творческая натура, любит красивые вещи.

Сын, Ваня Кнопкин. 7 лет, готовится пойти в школу. Любит играть в футбол. Шустрый и любопытный.

Дедушка, Василий Степанович Кнопкин. 57 лет. Работает руководителем в строительной фирме. В свободное время любит рыбачить и охотиться. Упрямый и строгий.

Бабушка, Валентина Александровна Кнопкина. 54 года. Работает бухгалтером на заводе. Собирается скоро уходить на пенсию. Обожает ухаживать за растениями и мечтает о даче. Аккуратная и хозяйственная.

Друзья семьи, Света и Дима Степкины. Семейная пара, которая собирается в отпуск на море.

Истории о том, как Портал госуслуг помог семье Кнопкиных и их друзьям в разных жизненных ситуациях, читайте в нашем мультимедийном проекте.