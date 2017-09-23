Как избавиться от дополнительных услуг оператора связи?

"У меня несколько раз списывали с телефонного деньги за услуги, которые я не заказывала. Ругалась с оператором — бесполезно. Что делать?" — спрашивает Алена из Барнаула.
В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю сообщили:
В соответствии с положениями ст. 44 ФЗ "О связи" в случае привлечения оператором связи иных лиц к оказанию контентных услуг, за исключением услуг связи, оказываемых через единый портал государственных и муниципальных услуг, оператор связи на основании обращения абонента обязан создать отдельный лицевой счёт, предназначенный только для оплаты данных услуг связи в пределах средств, находящихся на указанном лицевом счёте. Вам следует обратиться к оператору связи с заявлением о создании отдельного лицевого счета для оплаты дополнительных услуг. При отсутствии на данном счету денежных средств оператор не сможет оказать вам услуги, не включённые в ваш тариф, и списать денежные средства в размере большем, чем положено по вашему тарифному плану.
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