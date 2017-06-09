Как к вопросу благоустройства подходят застройщики Барнаула.

Обращаясь к данному вопросу стоит обратить внимание на окружение. Любой житель согласится с тем, что наиболее популярные материалы для покрытия пешеходных зон во дворах – это асфальт или бетон. Материалы уже давно стали привычными и воспринимаются как должное, без возможности каких-то дополнительных преобразований.

На первый взгляд, асфальт или бетон довольно неприхотливы. С ними относительно не сложно работать, да и результатом будет доволен и владелец дома, и конечный потребитель. Однако если углубиться дальнейшую эксплуатацию покрытия, на поверхность выходят невысокая долговечность материала, подверженность переменам климата и дополнительные затраты на ремонт.

Многие, опираясь на собственный опыт, могут не согласиться и указать на то, что асфальт будет лежать и десять, и двадцать лет. Но в каком виде находится покрытие? Сколько раз оно уже подвергалось ремонту, и ремонтировалось ли вообще? На сколько оно безопасно с точки зрения экологии?

Если во дворах современных новостроек проводить ремонтные работы застройщиков обязывает № 214-ФЗ в течение 5 лет, что, конечно, спасает ситуацию, то в более старых постройках проблемы не исчезают десятилетиями. Именно поэтому стоит задуматься о проекте благоустройства жилого дома, позаботиться как о собственной экономии бюджета, так и затратах будущих жильцов. Такое внимание к деталям, конечно же, повысит ценность будущего жилья у конечного потребителя и будет способствовать его востребованности.

Ежегодно сталкиваясь с проблемой эксплуатации асфальта или бетона, многие застройщики Барнаула, в поисках оптимальных решений, сменили приоритеты в направлении покрытий пешеходных зон. Современный рынок предоставляет множество альтернатив от разных производителей, однако большую популярность сейчас приобретает вибпропрессованная тротуарная плитка, которой уже вымощены многие новые кварталы Барнаула.

Ирина Подъяпольская,

начальник ПТО ООО "Жилищная Инициатива":

Благоустройству наших кварталов мы уделяем большое внимание. В качестве мощения пешеходных дорожек мы всегда используем именно тротуарную плитку, потому что это удобно, достаточно долговечно и смотрится красиво. Во всех наших кварталах пешеходные зоны вымощены брусчаткой. Ранее нам приходилось ремонтировать асфальт, но с плиткой в этом плане намного проще, материал не портится, если вдруг просядет основание.

Евгений Клейнатовский,

генеральный директор ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг":

В некоторых дворах мы используем асфальт, но в квартале Короленко-Никитина начали использовать тротуарную плитку. Нам показалось, что она больше подходит для стилистики домов и будет продолжением архитектуры. В итоге нам понравилось работать с материалом, так как в случае просадки его легко ремонтировать. Проблемы возникают всегда рано или поздно. Ремонт плитки - это дешевле и быстрее. Асфальт после просадки не восстанавливается, а только ломается, просадочный участок вырезается, а дальше - ремонт и обслуживание обходится в десятки раз дороже. Где возможно, мы рекомендуем использовать плитку. Например, выполняли подрядные работы при благоустройстве Покровского собора. Был вопрос, что и как делать, так как у них было старое асфальтовое основание, которое за многие годы пришло в негодность. Мы поддержали идею мощения тротуарной плиткой, потому что здесь было еще и архитектурное совпадение.

Именно технология вибропрессования преимущественно конкурирует с привычным асфальтом и бетоном.

Качественная вибропрессованная тротуарная плитка в пешеходных зонах может эксплуатироваться без ремонта более полувека. Этот показатель в разы превышает характеристики асфальта или бетона, а также не уступает искусственному камню. Кроме того, практичность в использовании плитки — это еще и безвредное воздействие на окружающую среду. В отличие от асфальта, который в теплое время года плавится и выделяет в атмосферу пары битумных смол, тротуарная плитка не содержит вредных веществ в составе и абсолютно безопасна и для человека, и для окружающей среды. В своем составе плитка имеет только отсев, песок и цемент.

Разнообразие цвета и фактур вибропрессованной тротуарной плитки позволяет создавать индивидуальные комбинации, которые будут эстетично продолжать и подчеркивать привлекательность дома. Каждый застройщик стремится предложить горожанам уникальный проект, который бы не только выгодно отличал его от конкурентов, но и создавал определенную ценность у потребителя.

Сергей Фефелов,

директор компании "ВОТЭТОДОМ":

Если проследить, у нас есть такая тенденция: все дома индивидуальны, содержат историю, которая формируется задолго до строительства. Никакой асфальт или бетон эту историю не подчеркнет. Тротуарная плитка - одно из тех решений, которым можно задать определенный образ, концептуально продлить его в переходе на благоустройство. Это и эстетически приятнее, когда есть такая глубинная ассоциация: дает определённый уют. Наши дома не похожи друг на друга, каждый имеет свою концепцию. Конечно, при разработке проекта благоустройства, мы опираемся на тот набор материалов, которые нам дает производитель. Нет смысла делать воздушные замки, а потом их не реализовывать. В части плитки, нам интересно, когда есть разнообразие вариантов.

В Барнауле на сегодняшний день существует несколько производителей вибпропрессованной тротуарной плитки. Каждый застройщик стремится приобретать материалы высокого качества, предъявляя продавцам определённые требования, соблюсти которые может не каждое предприятие. Качественный материал – это экономия бюджета и грамотное распределение ресурсов. Другими словами, не придется возвращаться к решенному вопросу снова и снова.

Евгений Клейнатовский,

генеральный директор ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг":

Предпочтение мы отдаем предприятиям полного цикла, тем, у кого есть система качества, а не только лозунги. Поэтому в этом плане нам удобнее работать с заводами, а не с мелкими кооперативами. Вне зависимости от того, есть лозунг "Мы боремся за качество" или нет, мы работаем только с теми, кто это качество действительно поддерживает.

Прослеживая за развитием тенденций в применении покрытий пешеходных зон на примере ярких проектов Барнаула, можно сказать, что вибропрессованная тротуарная плитка, пожалуй, достойная альтернатива привычным асфальтовым или бетонным покрытиям. Показатели прочности, экологичности и ремонтнопригодности плитки уже оценили ведущие застройщики Барнаула, заботящиеся о комфорте жителей собственных жилых комплексов. Благоустройство действительно один из важнейших аспектов строительства, который несет в себе не только функциональную нагрузку, но и эстетическую, дополняя основную концепцию зданий.