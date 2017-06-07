Разбор. Как купить турпутевку и не стать жертвой мошенников

В этом году десятки алтайских туристов, которые обратились в турфирму "Лето-тур", потеряли свои деньги и не полетели отдыхать. Член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Ольга Ришко рассказала altapress.ru, на что следует обращать внимание при покупке тура, чтобы не стать жертвой мошенников.
Для этого необходимо узнать, как долго компания работает на рынке. Если турфирма существует более пяти лет, значит она не "однодневка", и доверять ей можно. В выборе турагентства могут посоветовать друзья и знакомые, которые уже летали отдыхать и покупали путевки в турфирме. Кроме того, узнать о работе компании можно по отзывам клиентов в интернете.
Первое — это невысокие цены за тур. Если турфирма дает скидку от 10 до 30%, это должно насторожить туриста. Он может посмотреть, сколько аналогичный тур стоит у других компаний. Если все продают путевку примерно за 100 тыс. рублей, а одно агентство за 70-90 тыс. рублей, то верить такой скидке лучше не стоит.
Второе — турфирма не может предложить оплатить половину тура сейчас, а остаток после прилета. Доплатить последние деньги за путевку турист должен не позднее, чем за три недели до вылета.
К примеру, если это спецпредложения туроператора. Они могут появиться на определенные даты, или в связи с "недозагрузом" отелей. Тогда туроператор предлагает туры в конкретный отель по сниженной цене.
По раннему бронированию турист может купить тур гораздо дешевле, чем во время сезона.
Если на самолете остались свободные места, примерно за неделю до вылета могут появиться так называемые горящие туры. Туроператор подбирает недорогую гостиницу, скидывает цену за билет и продает путевку по низкой цене.
У туроператора есть единая система оплаты путевки. После того, как клиент забронировал тур, он должен оплатить 25% от его общей стоимости, далее 50%, а за три недели до вылета оставшуюся часть. Все это прописано в договоре, который заключается в турагентстве.
Когда клиент забронировал заявку и внес предоплату в турагенстстве, ему должны дать кассовый чек (не приходный ордер!) и договор с печатью, подписанный директором турагентства. В этом договоре должны быть указаны название турфирмы, финансовые гарантии туроператора, его юридический адрес, страна, в которую летит турист, места отправки и прибытия, сроки, цена тура. Если клиента настораживает работа турфирмы, он может попросить документы о ее регистрации.
После оплаты путевки турист может попросить номер своей заявки в турагентстве. Тогда на сайте туроператора он может посмотреть, заплатили ли за его тур или нет. Обычно турагентство бронирует заявки сразу после составления договора.
Он может позвонить по телефону +7 (3852) 63-35-75 в Алтайскую региональную ассоциацию туризма, в которой ему могут подсказать, что нужно делать и куда обратиться. После чего он должен будет написать заявление в полиции.
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