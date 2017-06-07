Разбор. Как купить турпутевку и не стать жертвой мошенников

2 На что нужно обратить внимание при покупке тура?

Первое — это невысокие цены за тур. Если турфирма дает скидку от 10 до 30%, это должно насторожить туриста. Он может посмотреть, сколько аналогичный тур стоит у других компаний. Если все продают путевку примерно за 100 тыс. рублей, а одно агентство за 70-90 тыс. рублей, то верить такой скидке лучше не стоит.

Второе — турфирма не может предложить оплатить половину тура сейчас, а остаток после прилета. Доплатить последние деньги за путевку турист должен не позднее, чем за три недели до вылета.