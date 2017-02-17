Как Меланья Трамп: Ольга Бузова скопировала платье Ralph Lauren

Ольга Бузова поделилась в Instagram новым платьем своего бренда. Подписчики сразу же обвинили телеведущую в плагиате американского модельера Ральфа Лорена. В точно таком же платье его марки появилась на инаугурации первая леди США Меланья Трамп.
На Бузову обрушился поток негативных комментариев: "Мелания Трамп на инаугурации. Плагиат? Не, не слышали", "Своей фантазии нет, великий дизайнер?", "Ну ведь правда, плагиат!"
После критики, телеведущая призналась, что дизайн вдохновлен первой леди Америки.
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