Как Меланья Трамп: Ольга Бузова скопировала платье Ralph Lauren

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Сегодня, 12:38.
Жизнь

Ольга Бузова поделилась в Instagram новым платьем своего бренда. Подписчики сразу же обвинили телеведущую в плагиате американского модельера Ральфа Лорена. В точно таком же платье его марки появилась на инаугурации первая леди США Меланья Трамп.

Меланья Трамп с мужем Дональдом.
Меланья Трамп с мужем Дональдом. Фото: из открытых источников в интернете.

На Бузову обрушился поток негативных комментариев: "Мелания Трамп на инаугурации. Плагиат? Не, не слышали", "Своей фантазии нет, великий дизайнер?", "Ну ведь правда, плагиат!"

После критики, телеведущая призналась, что дизайн вдохновлен первой леди Америки.

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