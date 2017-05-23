Миллионы, погреба и лодки. Сколько заработал мэр Барнаула и его замы в 2016 году

Мэр Барнаула Сергей Дугин в 2016 году заработал 2,46 млн рублей. Это на 400 тыс. больше, чем он получил годом ранее на посту начальника крайсоцзащиты. Впрочем, у градоначальника есть заместитель, доход которого в прошлом году оказался выше. Сведения о доходах и имуществе 23 мая опубликовал официальный сайт города.
В собственности Дугина находятся квартира, гараж и погреб. У мэра также внушительный транспортный парк: автомобиль Toyota Land Cruiser, снегоход, два прицепа, лодка и катер. Супруга главы администрации заработала 838,2 тыс. рублей. У нее в собственности — земельный участок под строительство, дом и квартира.
Доход первого зама Дугина Вячеслава Франка в 2016 году составил 4,7 млн рублей. У него в пользовании находятся земельный участок и жилой дом. Ездит он на Hyundai IX 35.
Другой первый заместитель, по дорожно-благоустроительному комплексу, Анатолий Воронков заработал почти 1,5 млн рублей. Из недвижимости ему принадлежит только треть квартиры. Воронков также владеет Toyota Highlander Limited.
Замглавы по экономической политике Вячеслав Химочка также получил доход в размере почти 1,5 млн рублей.Вместе с супругой он владеет квартирой и ездит на Nissan X-Trail.
Александр Артемов, замглавы по социальной политике, заработал также 1,5 млн рублей. Ему принадлежит одна квартира полностью и доли еще в двух, а также земельный участок, погреб и гараж. Он также владеет автомобилем Hyundai Tucson и двумя мотолодками.
Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Алексеенко получил в 2016 году 1,4 млн рублей. У него в пользовании находится квартира, а ездит он на Subaru Forester.
Замглавы Сергей Демин, отвечающий за строительный комплекс, в 2016 году в мэрии еще не работал.
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