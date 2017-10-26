Разбор. Как в Алтайском крае получить местный маткапитал и на что его можно потратить

Сегодня, 15:22.
Жизнь

Действие закона о региональном материнском капитале продлили до 31 декабря 2018 года. Депутаты Заксобрания приняли поправки на сессии 26 октября. Altapress.ru выяснил, кто может получить региональный материнский капитал и на что можно потратить эти деньги.

Материнский капитал.
Материнский капитал. Фото: Из открытых источников.
1 Кому дают региональный материнский капитал?

Семьям за рождение (усыновление) третьего или последующих детей, если это случилось с 1 января 2011 года. Родители и дети должны быть гражданами России и жить в Алтайском крае.

2 Какова сумма регионального материнского капитала в Алтайском крае?

Единовременная выплата составляет 55 387 рублей.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
3 Как получить эти деньги?

Чтобы получить маткапитал, нужно обратиться в органы соцзащиты. Заявление можно подавать, когда ребенку исполнилось три года. Исключением являются случаи, когда деньги идут на погашение долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья, включая ипотечные кредиты.

Для оформления регионального материнского капитала нужно предоставить:

  • заявление,
  • паспорт или иное удостоверение личности с подтверждением гражданства РФ (доверенное лицо предъявляет документы, удостоверяющие его полномочия),
  • свидетельство о рождении ребенка,
  • документы, подтверждающие гражданство РФ у ребенка.
Материнский капитал для покупки жилья: вопросы и ответы.
Материнский капитал для покупки жилья: вопросы и ответы.
4 Кто из родителей может получить маткапитал?

Это может сделать как мать, так и отец  ребенка. Отец имеет право получить маткапитал, если мать ребенка:

  • умерла.
  • ее лишили родительских прав,
  • совершила преступление против ребенка,
  • в случае отмены усыновления.

Отчим не имеет права получить маткапитал.

В случае смерти, лишения родительских прав женщины или мужчины, являвшегося единственным родителем (усыновителем), а также других обстоятельств, маткапитал получит сам ребенок  до достижения им возраста 23 лет.

5 На что можно потратить деньги?
  •  На улучшение жилищных условий,
  •  на получение образования ребенком.
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