Разбор. Как в Алтайском крае получить местный маткапитал и на что его можно потратить

Действие закона о региональном материнском капитале продлили до 31 декабря 2018 года. Депутаты Заксобрания приняли поправки на сессии 26 октября. Altapress.ru выяснил, кто может получить региональный материнский капитал и на что можно потратить эти деньги.
Семьям за рождение (усыновление) третьего или последующих детей, если это случилось с 1 января 2011 года. Родители и дети должны быть гражданами России и жить в Алтайском крае.
Единовременная выплата составляет 55 387 рублей.
Чтобы получить маткапитал, нужно обратиться в органы соцзащиты. Заявление можно подавать, когда ребенку исполнилось три года. Исключением являются случаи, когда деньги идут на погашение долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья, включая ипотечные кредиты.
Для оформления регионального материнского капитала нужно предоставить:
- заявление,
- паспорт или иное удостоверение личности с подтверждением гражданства РФ (доверенное лицо предъявляет документы, удостоверяющие его полномочия),
- свидетельство о рождении ребенка,
- документы, подтверждающие гражданство РФ у ребенка.
Это может сделать как мать, так и отец ребенка. Отец имеет право получить маткапитал, если мать ребенка:
- умерла.
- ее лишили родительских прав,
- совершила преступление против ребенка,
- в случае отмены усыновления.
Отчим не имеет права получить маткапитал.
В случае смерти, лишения родительских прав женщины или мужчины, являвшегося единственным родителем (усыновителем), а также других обстоятельств, маткапитал получит сам ребенок до достижения им возраста 23 лет.
- На улучшение жилищных условий,
- на получение образования ребенком.
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