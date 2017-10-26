Разбор. Как в Алтайском крае получить местный маткапитал и на что его можно потратить

4 Кто из родителей может получить маткапитал?

Это может сделать как мать, так и отец ребенка. Отец имеет право получить маткапитал, если мать ребенка:

умерла.

ее лишили родительских прав,

совершила преступление против ребенка,

в случае отмены усыновления.

Отчим не имеет права получить маткапитал.

В случае смерти, лишения родительских прав женщины или мужчины, являвшегося единственным родителем (усыновителем), а также других обстоятельств, маткапитал получит сам ребенок до достижения им возраста 23 лет.