Как можно проверить работу электросчётчика?

Валентина из Власихи спрашивает: "У меня довольно старый счетчик электроэнергии, хотя еще не подлежит замене. Как я могу проверить, хорошо ли он работает?"
В "Барнаульской горэлектросети" ответили:
Чтобы проверить правильность работы прибора учета электроэнергии, совсем не обязательно приглашать сотрудника энергокомпании или любого другого электрика. Это можно сделать самим, есть простой житейский способ. Необходимо отключить все приборы и весь свет в квартире, оставить только одну лампочку, например 100 Вт. Через час на вашем приборе учета показания должны увеличиться ровно на одну единицу. Если мощность лампочки не 100, а 250 Вт, соответственно, время проверки сокращается. Главное — точно знать, сколько потребляет электроэнергии тот или иной прибор.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.