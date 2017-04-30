Как можно проверить работу электросчётчика?

Чтобы проверить правильность работы прибора учета электроэнергии, совсем не обязательно приглашать сотрудника энергокомпании или любого другого электрика. Это можно сделать самим, есть простой житейский способ. Необходимо отключить все приборы и весь свет в квартире, оставить только одну лампочку, например 100 Вт. Через час на вашем приборе учета показания должны увеличиться ровно на одну единицу. Если мощность лампочки не 100, а 250 Вт, соответственно, время проверки сокращается. Главное — точно знать, сколько потребляет электроэнергии тот или иной прибор.