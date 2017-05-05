Мы все больны гандболом: как на Алтае возрождают забытый олимпийский вид спорта

В спортзале "Барнаульского сереброплавильного завода" возобновились тренировки гандболистов. Апрель 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В спортзале "Барнаульского сереброплавильного завода" возобновились тренировки гандболистов. Апрель 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В спортзале "Барнаульского сереброплавильного завода" возобновились тренировки гандболистов. Апрель 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В спортзале "Барнаульского сереброплавильного завода" возобновились тренировки гандболистов. Апрель 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В спортзале "Барнаульского сереброплавильного завода" возобновились тренировки гандболистов. Апрель 2017 года . Фото: Олег Богданов. altapress.ru

От рассвета до заката

Александр Усачев, много лет руководивший спорткомитетом Завьяловского района, прекрасно помнит те времена. С гандболом он познакомился еще во время службы в армии в Иркутске, где участвовал в первенстве части по этому виду спорта. А сразу после армии, в 1977 году, молодым специалистом приехал в райцентр Завьялово, где как раз создавалась детско-юношеская спортивная школа с отделением гандбола. Тренеров поначалу было двое, потом — трое. Да и этого оказалось не достаточно.

Александр Усачев,

пенсионер, экс-руководитель спорткомитета администрации Завьяловского района:

У меня было шесть групп детей разных возрастов в секции гандбола. Плюс к этому мы проводили дополнительные тренировки. Комфортных условий для занятий не было. Играли на открытом воздухе на земляном поле, обложенном кирпичами. Вы не представляете, что это было: играть приходилось то в грязи, то в пыли. Но несмотря на все сложности гандбол был безумно популярным. Собственный спортивный зал мы получили только в 1991 году.

Сильные гандбольные школы в те времена были во многих районах Алтайского края. Была она и в Заринске. Именно на ее основе формировалась сборная края. В 1982 году с Приморья вместе с семьей сюда перебрался Андрей Проскурин, ныне директор "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола". С ручным мячом он познакомился совершенно случайно: тренер местной спортшколы пришел к ним в класс, чтобы пригласить в секцию и заманил мальчишек поездками на игры в Новокузнецк.

Андрей Проскурин,

директор "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола":

Мне тогда было 12 лет. И поездка в Новокузнецк казалась чем-то просто невероятным. Так я оказался в команде. В итоге мы объездили всю Сибирь, были в Казахстане, участвовали во всех соревнований различных спортивных обществ. А в город металлургов так и не попали.

Андрей Проскурин вспоминает: условия для занятий гандболом по нынешним меркам были экстремальные: в контактный вид спорта приходилось играть на асфальте. А чтобы было меньше травм, надо было учиться правильно падать. Уже позже у молодых заринских гандболистов появился небольшой зал, наспех перестроенный из ненужного теплопункта. Этот вид активно продвигался и в обычных школах. В так называемых спортивных классах один год девочки обычно занимались лыжами, мальчики — гандболом, в другой год — наоборот.

Андрей Проскурин,

директор "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола":

Современные дети нам бы позавидовали. Со своей командой мы участвовали во всех турнирах, в том числе всесоюзного значения. Я даже свой выпускной пропустил, потому что был на выезде. Тогда мы сначала поехали в Казахстан, а затем сразу же в Омск на чемпионат страны. Я до сих пор помню тот день, когда на этих соревнованиях мы обыграли сильнейшую команду из Москвы. Это было невероятно!

Уже позже Андрей Проскурин занимался любимым видом спорта в барнаульском "политехе". Правда расцвет гандбольного студенческого движения уже не застал: главная "звезда" алтайского гандбола: женская сборная АлтГТУ, выступавшая в подэлитном дивизионе страны, клонилась в закат. Лучшие ее игроки разъехались по другим командам. Соревнования в Барнауле если проводились, то уже на любительском уровне. А в начале 90-х гандбольный "бум" на Алтае и вовсе сошел на нет. В разваливающейся стране было не до этого.

Еще какое-то время ручной мяч присутствовал на сельских олимпиадах. Александр Усачев вспоминает: когда на краевом уровне впервые решили исключить его из олимпийских видов спорта, многим это не понравилось. Больше 10 районов даже подписали официальное обращение с просьбой вернуть все как было. К ним прислушались, но правда не надолго. И вот уже четыре года, как гандбола нет на сельских спортивных стартах.

Александр Усачев,

пенсионер, экс-руководитель спорткомитета администрации Завьяловского района:

Я считаю, что возвращение гандбола на районные олимпиады — это первый шаг к возрождению этого вида спорта в нашем регионе. Причем возможности для этого есть. У нас в Завьялово много талантливых детей, любящих гандбол. Несколько лет назад к нам в район приезжали ребята из Новосибирска. Они собирались на общероссийские соревнования по своему году, где в последствии заняли третье место. Так вот, мы их обыграли.

Пока на "Спичке"

О необходимости возвращения гандбола на олимпиаду сельских спортсменов говорит и предприниматель Сергей Лесной, большой любитель этого вида спорта. Гандболом он "заболел" после армии, физические данные позволяли показывать неплохие результаты. "Болезнь" эта не отпускает и по сей день. 25 декабря 2016 года Сергей официально стал председателем созданной "Федерации гандбола Алтайского края". По его мнению, в первый же год свои команды могут выставить на сельскую олимпиаду как минимум 10-12 районов Алтайского края. В каких-то территориях коллективы уже сформированы и даже участвуют в соревнованиях.

Сергей Лесной,

председатель "Федерации гандбола Алтайского края":

За это время мы уже успели съездить на два турнира. В Горно-Алтайске команда Бийского района заняла первое место, команда Романовского района — третье. В Кемерово бийчане стали четвертыми, романовцы — шестыми. Там команды были уже посерьезнее. Я думаю, нам есть к чему стремиться и куда расти. Сейчас необходимо, чтобы гандбол вернули на сельскую олимпиаду. В районах к этому виду спорта относятся очень хорошо. По крайней мере, в селах есть возможность бесплатно тренироваться в залах. В Барнауле с этим сложнее. Здесь владельцы спортивных объектов думают в первую очередь о коммерции.

На сегодняшний день барнаульские любители гандбола тренируются всего один раз в неделю. Местом их сбора стал спортзал на "Спичке", а точнее "Барнаульском сереброплавильном заводе". Старожилы рассказывают: этот зал в историческом центре города был построен прежним владельцем именно под гандбол. Некоторое время он простаивал, затем сюда зашли мини-футбольные команды. Захотят ли теперь новые собственники сохранить спортивную направленность объекта, неизвестно.

Пока же барнаульские гандболисты продолжают встречаться на "Спичке". В конце апреля на одну из тренировок приехал Виктор Алексеенко. В начале 2000-ных он был консультантом женской команды по гандболу "Виктория". Со своими подопечными Виктор Петрович не виделся много лет.

Виктор Алексеенко,

тренер по гандболу:

Я сам родом из Казахстана. В свое время наша команда ездила даже на первенство Азии в Бахрейн. Затем наступила перестройка, поездок не стало. Все упиралось в деньги. Я переехал в Барнаул. Город мне очень понравился. Сначала хотелось вновь заняться гандболом, но по стечению обстоятельств надолго в спорте задержаться не удалось.

Сейчас Виктор Алексеенко работает в центре детского творчества в селе Лебяжье. Спортивный зал здесь небольшой и приспособлен только для волейбола. А так хочется вернуться к любимому гандболу. Тренер признается, что готов заниматься с любой командой: хоть со взрослыми мужиками, хоть с детворой.

На сегодняшний день все упирается в отсутствие собственного зала. Сергей Лесной рассказывает: для возведения многофункционального комплекса, приспособленного для игровых видов спорта, гандбола и мини-футбола, потребуется порядка 30 млн рублей. Начальные капиталовложения он готов обеспечить, например, оплатить проектные работы, начать строительство. Дальше необходима помощь спонсоров.

Есть трудности и с подбором подходящей площадки. По словам Сергея Лесного, в исторической части Барнауле имеется хорошее место, где можно было бы разместить спорткомплекс. Есть здесь также возможность открыть небольшую гостиницу для спортсменов, оборудовать просторную парковку. Но собственники земли запрашивают совершенно не адекватную сумму. Для гандболистов она не подъемная. Поиски места для своего нового "дома" у них только начинаются.