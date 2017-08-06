Как наказать соседей за вырубку берез?

В 2015 году жители барнаульского поселка Октябрьский, проживающие на ул. Изящная, 31а, самовольно вырубили две березы, находящиеся как на их территории, так и за ней. Можно ли их как-то наказать, спрашивает житель поселка Евгений?

В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края ответили: Пределы компетенции Минприроды Алтайского края ограничиваются землями государственного лесного фонда РФ. Данные деревья располагаются на землях муниципального района, а не на землях лесного фонда. Таким образом, Минприроды Алтайского края не вправе применять меры к лицу, совершившему самовольную рубку деревьев. Ваше обращение направлено по компетенции в администрацию Индустриального района Барнаула. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.