Как найти надежную веб-студию и не промахнуться с выбором.

Как выбрать веб-студию?

Правда, с веб-студиями ситуация может быть такой же. Ведь нужно найти ту компанию, которая выполнит все грамотно и в оговоренные сроки. Как это сделать? Об этом ниже.

Первое, на что необходимо обратить внимание — сайт веб-студии. Внимательно изучите его: оцените дизайн, юзабилити, качество контента. По сайту можно легко понять, кто работает в организации — дилетанты или профессионалы. Ведь для себя, как известно, мы всегда стараемся сделать лучше. В случае с веб-студиями сайт является их визитной карточкой. Кстати, посмотрите на дизайн. Если он слишком красочный, возможно, компания уделяет излишнее внимание внешней оболочке и забывает о том, что сайт должен продавать. Если же дизайн довольно скромный — может быть, у программистов плохо с фантазией и они не способны придумать что-то креативное. Разумеется, ваш сайт в таком случае тоже вряд ли будет отличаться оригинальностью.

Кроме того, при выборе веб-студии необходимо как минимум:

Изучить портфолио компании. Если в списке всего 2–3 работы, да еще и нет ссылок на сайты, забудьте о ней и переходите к следующей. Постарайтесь найти в портфолио ресурсы похожей тематики, связаться с их владельцами и расспросить о том, довольны ли они сотрудничеством с веб-студией. Изучить страницу "Контакты". Чем больше информации о компании — тем лучше. Желательно, чтобы там были указаны адреса всех офисов, опубликованы фотографии сотрудников. Это является гарантией того, что компания заботится о своей репутации и не обманет. Посмотреть, как оформляется заказ. Как правило, перед началом работ обсуждаются все нюансы, которые затем прописываются в договоре. Наличие данного документа — еще одна гарантия для заказчика. В нем оговариваются сроки и стоимость выполнения работы, а также ответственность за несоблюдение обязательств. Пообщаться с сотрудниками веб-студии. Желательно договориться о встрече, поскольку живое общение дает максимум информации. Вы сразу сможете оценить рабочую обстановку в компании, а заодно профессионализм сотрудников: посмотреть, как быстро они отвечают на вопросы, насколько подробно и понятно объясняют непонятные вам моменты.

Также необходимо знать хотя бы примерную схему работы веб-студии. Если вкратце, она выглядит следующим образом:

разговор по телефону и назначение удобного дня для встречи в офисе;

живое общение с программистами и другими специалистами, обсуждение будущего проекта, составление ТЗ;

оглашение стоимости и примерных сроков выполнения работы;

подписание договора (в случае согласия заказчика);

выполнение работы;

промежуточные ежемесячные отчеты, а также по требованию заказчика;

ответы на любые вопросы клиента, возникающие в процессе сотрудничества.

Разумеется, над вашим проектом должна работать целая команда специалистов — дизайнеры, программисты, верстальщики, копирайтеры, ваш персональный менеджер. Если же при посещении офиса компании вы увидели, что в ней работает всего 5–10 сотрудников, лучше поискать другой вариант.

5 критериев для определения надежного исполнителя

Напоследок приведем 5 основных критериев, по которым можно определить, стоит ли сотрудничать с конкретной веб-студией:

Портфолио. Как упоминалось выше, оно должно насчитывать десятки выполненных проектов. Желательно, чтобы среди них были сайты вашей тематики. Величина компании. Если у фирмы имеется несколько офисов, классный сайт, свой фирменный стиль, визитки — это отчетливо говорит о ее надежности и стабильности. Чем больше масштабы веб-студии — тем лучше. Гарантии. Наличие договора и его правильное составление — лучшее доказательство надежности компании. Если в документе прописывается возможность доработок в течение определенного периода — это вообще замечательно. Профессионализм сотрудников. Менеджера по работе с клиентами вы можете "проверить" при разговоре по телефону, а программистов и других специалистов — во время обсуждения деталей проекта при личной встрече. Опытных сотрудников видно сразу: они предлагают разумные варианты, четко аргументируют свою позицию, говорят точно и по сути, а не шаблонными фразами. Перечень услуг. Крупные компании предлагают не только разработку сайтов, но также продвижение в поисковых системах, настройку контекстной рекламы, раскрутку в социальных сетях, создание мобильных приложений. Как минимум половина этих услуг вам понадобится для дальнейшего развития интернет-бизнеса, и огромным плюсом будет то, что вы сможете заказать их в одном месте.

Это основные пункты, на которые следует обращать внимание. При их анализе часть вариантов сразу отпадет и останется лишь пара-тройка компаний. А дальше выбирайте лучшую веб-студию — с хорошей репутацией, внушительным портфолио и положительными отзывами клиентов.

Источник: wezom.ru.