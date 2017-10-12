Как найти работу с помощью государственного портала "Работа в России"

После выхода на пенсию Валентина Александровна Кнопкина решила не оставаться на заводе, где проработала последние десять лет. Обязанностей там у нее было много, график напряженный, а ей хотелось больше времени уделять внукам и даче.

Она мечтала найти подработку бухгалтером, чтобы выполнять основные обязанности из дома в удобное время. Силы и желание поработать у нее есть, опыт – огромный, только график хотелось более свободный, чтобы оставалось время на другие занятия – для души.

На Портале госуслуг в разделе "Жизненные ситуации" она видела тему "Поиск работы и трудоустройство". В ней подробно рассказывается о том, как государство может помочь гражданам в поиске работы. В службу занятости Валентина Александровна обращаться не захотела – ей уже понравилось получать госуслуги онлайн.

Она решила воспользоваться сайтом "Работа в России" (trudvsem.ru) – это информационная система Федеральной службы по труду и занятости населения.

Чтобы стать полноправным пользователем сайта "Работа в России", проходить регистрацию не нужно. Достаточно иметь подтвержденную учетную запись на Портале госуслуг. У Валентины Александровны Кнопкиной она уже была, поэтому войти на сайт для нее не составило труда.



В строку поиска на сайте "Работа в России" Валентина Александровна ввела название своей профессии – бухгалтер. Сайт выдал ей множество вакансий со всей страны. Их нужно было отсортировать. В блоке с фильтрами в левой колонке она выбрала регион – Алтайский край, указала желаемый уровень зарплаты – больше 20 тыс. рублей, отметила, что у нее высшее образование и опыт работы более пяти лет, в графе "тип занятости" поставила галочки напротив пунктов "удаленная" и "частичная занятость".

В момент поиска подходящих вакансий не было. И Валентина Александровна подписалась на обновления по вакансиям, соответствующим ее критериям поиска.



Чтобы потенциальные работодатели обратили на нее внимание, Валентина Александровна составила резюме. Для этого она заполнила форму, которая предлагается на сайте. Там содержится вся ключевая информация о соискателе – ФИО, возраст, прежние места работы, образование, квалификация, профессиональные и личные качества и так далее. Она опубликовала резюме и стала ждать откликов.



Через несколько недель на резюме откликнулся работодатель. Небольшая сеть парикмахерских искала бухгалтера как раз на "удаленку". Квалификация Валентины Александровны впечатлила руководителя фирмы, он предложил встретиться. Личное знакомство прошло хорошо, стороны быстро договорились об условиях сотрудничества.



Так Валентина Александровна нашла работу, которую могла легко совмещать с заботой о внуках и выращиванием овощей на дачном участке.

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