Как не отдать клиента конкуренту? Узнайте на бесплатном семинаре в Барнауле

Кажется, что нет спроса на продукты или услуги? Потратили 300 000 рублей на рекламу, а клиентов не прибавилось? Значит, пора пересмотреть устоявшиеся методы обслуживания клиентов. Как упростить работу с клиентами с помощью современных технологий узнайте на бесплатном семинаре 18 октября 2017 года.
На семинаре вы узнаете:
- как с помощью телефонии и CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента,
- как создать единый канал общения с клиентами,
- как повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников,
- как телефония + CRM заставляют ваших сотрудников продавать больше,
- что делать, когда у сотрудников короткая память,
- как правильно автоматизировать бизнес–процессы.
Семинар пройдет 18 октября в конференц-зале ИД "Алтапресс" по адресу: ул. Короленко, 107
Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!
Семинар будет полезен, если вы:
- Устали от рутинной работы.
- Готовы к технологическим переменам.
- Хотите автоматизировать рабочие процессы.
- Желаете занять лидирующие позиции на рынке.
- Устали догонять конкурентов.
Кому необходимо участвовать? Владельцам бизнеса, директорам по развитию, руководителям отдела продаж.
Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре? Бизнес-аналитик компании "ЦЛПО", клиенты компании, давно и успешно использующие продукт Битрикс24.
Участие бесплатное, но необходима регистрация. Спешите, количество мест ограничено.
Почему необходимо участвовать:
- После семинара вы поймете, как в кратчайшие сроки переключить бизнес на современные технологии
- Вы сможете со стороны оценить свой бизнес, выявить систематические ошибки в управлении и их исправить
- Вы познакомитесь с новыми партнерами и клиентами
- Приняв участие в лотерее на семинаре, вы получите подарки от организаторов: дорожные наборы, портативные зарядные устройства, флешки, сертификаты и многое другое.
Вопросы по семинару задавайте в компанию "ЦЛПО" по телефону 8 (3852) 57-11-11 или электронной почте marketing@clpo.ru
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