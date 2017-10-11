Как не отдать клиента конкуренту? Узнайте на бесплатном семинаре в Барнауле

Кажется, что нет спроса на продукты или услуги? Потратили 300 000 рублей на рекламу, а клиентов не прибавилось? Значит, пора пересмотреть устоявшиеся методы обслуживания клиентов. Как упростить работу с клиентами с помощью современных технологий узнайте на бесплатном семинаре 18 октября 2017 года.

На семинаре вы узнаете: как с помощью телефонии и CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента,

как создать единый канал общения с клиентами,

как повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников,

как телефония + CRM заставляют ваших сотрудников продавать больше,

что делать, когда у сотрудников короткая память,

как правильно автоматизировать бизнес–процессы. Семинар пройдет 18 октября в конференц-зале ИД "Алтапресс" по адресу: ул. Короленко, 107 Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь! Семинар будет полезен, если вы: Устали от рутинной работы.

Готовы к технологическим переменам.

Хотите автоматизировать рабочие процессы.

Желаете занять лидирующие позиции на рынке.

Устали догонять конкурентов. Кому необходимо участвовать? Владельцам бизнеса, директорам по развитию, руководителям отдела продаж. Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре? Бизнес-аналитик компании "ЦЛПО", клиенты компании, давно и успешно использующие продукт Битрикс24. Участие бесплатное, но необходима регистрация. Спешите, количество мест ограничено. Почему необходимо участвовать: После семинара вы поймете, как в кратчайшие сроки переключить бизнес на современные технологии

Вы сможете со стороны оценить свой бизнес, выявить систематические ошибки в управлении и их исправить

Вы познакомитесь с новыми партнерами и клиентами

Приняв участие в лотерее на семинаре, вы получите подарки от организаторов: дорожные наборы, портативные зарядные устройства, флешки, сертификаты и многое другое. Вопросы по семинару задавайте в компанию "ЦЛПО" по телефону 8 (3852) 57-11-11 или электронной почте marketing@clpo.ru