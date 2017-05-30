Как обезопасить себя во время урагана

Вечером 30 мая в Алтайском крае ожидается ураганный ветер с усилением до 25-34 м/с. Управление ГОЧС Барнаула опубликовало рекомендации о том, как себя вести при сильном ветре.

Если вы узнали о грядущем усилении ветра дома (на даче), необходимо: оставить включенными телевизор и радиоприемники, чтобы прослушивать сообщения об изменении погодных условий;

закрыть окна, двери, чердачные помещения;

убрать с балконов, лоджий и подоконников вещи;

выключить газовые плиты;

не разводить открытый огонь, потушить огонь в печах, не растапливать бани;

подготовить аварийное освещение — фонари, свечи;

подготовить медикаменты и перевязочные материалы;

не оставлять детей без присмотра;

при наличии домашних животных укрыть их в хлеву, сарае, закрыть все окна и двери в них. Если усиление ветра застало на улице, следует: укрыться в ближайших зданиях (если есть возможность);

держаться подальше от зданий и деревьев, мостов и путепроводов, рекламных щитов, павильонов;

остерегаться разлетающихся обломков стекла, шифера, кусков кровельного железа;

остерегаться оборванных электрических проводов;

если вы находитесь в автомобиле, лучше не выходить или укрыться в ближайшем здании;

после ослабления ветра держаться подальше от зданий, столбов, высоких заборов — они могут обрушиться. После ослабления ветра нужно: помнить о том, что через несколько минут порыв может повториться;

какое-то время не выпускать детей на улицу из-за опасности повторения порывов;

внимательно осмотреть местность на наличие обрывков проводов, сломленных деревьев, нависших веток;

убедиться в отсутствии запаха газа;

зажигать огонь после того, как вы убедились, что нет утечки газа.