Как обезопасить себя во время урагана

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Жизнь

Вечером 30 мая в Алтайском крае ожидается ураганный ветер с усилением до 25-34 м/с. Управление ГОЧС Барнаула опубликовало рекомендации о том, как себя вести при сильном ветре.

Ураганный ветер в Новосибирске.
Ураганный ветер в Новосибирске. Фото: vk.com/incident_nsk.

Если вы узнали о грядущем усилении ветра дома (на даче), необходимо:

  • оставить включенными телевизор и радиоприемники, чтобы прослушивать сообщения об изменении погодных условий;
  • закрыть окна, двери, чердачные помещения;
  • убрать с балконов, лоджий и подоконников вещи;
  • выключить газовые плиты;
  • не разводить открытый огонь, потушить огонь в печах, не растапливать бани;
  • подготовить аварийное освещение — фонари, свечи;
  • подготовить медикаменты и перевязочные материалы;
  • не оставлять детей без присмотра;
  • при наличии домашних животных укрыть их в хлеву, сарае, закрыть все окна и двери в них.

Если усиление ветра застало на улице, следует:

  • укрыться в ближайших зданиях (если есть возможность);
  • держаться подальше от зданий и деревьев, мостов и путепроводов, рекламных щитов, павильонов;
  • остерегаться разлетающихся обломков стекла, шифера, кусков кровельного железа;
  • остерегаться оборванных электрических проводов;
  • если вы находитесь в автомобиле, лучше не выходить или укрыться в ближайшем здании;
  • после ослабления ветра держаться подальше от зданий, столбов, высоких заборов — они могут обрушиться.

После ослабления ветра нужно:

  • помнить о том, что через несколько минут порыв может повториться;
  • какое-то время не выпускать детей на улицу из-за опасности повторения порывов;
  • внимательно осмотреть местность на наличие обрывков проводов, сломленных деревьев, нависших веток;
  • убедиться в отсутствии запаха газа;
  • зажигать огонь после того, как вы убедились, что нет утечки газа.
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