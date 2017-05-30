Как обезопасить себя во время урагана

Вечером 30 мая в Алтайском крае ожидается ураганный ветер с усилением до 25-34 м/с. Управление ГОЧС Барнаула опубликовало рекомендации о том, как себя вести при сильном ветре.
Если вы узнали о грядущем усилении ветра дома (на даче), необходимо:
- оставить включенными телевизор и радиоприемники, чтобы прослушивать сообщения об изменении погодных условий;
- закрыть окна, двери, чердачные помещения;
- убрать с балконов, лоджий и подоконников вещи;
- выключить газовые плиты;
- не разводить открытый огонь, потушить огонь в печах, не растапливать бани;
- подготовить аварийное освещение — фонари, свечи;
- подготовить медикаменты и перевязочные материалы;
- не оставлять детей без присмотра;
- при наличии домашних животных укрыть их в хлеву, сарае, закрыть все окна и двери в них.
Если усиление ветра застало на улице, следует:
- укрыться в ближайших зданиях (если есть возможность);
- держаться подальше от зданий и деревьев, мостов и путепроводов, рекламных щитов, павильонов;
- остерегаться разлетающихся обломков стекла, шифера, кусков кровельного железа;
- остерегаться оборванных электрических проводов;
- если вы находитесь в автомобиле, лучше не выходить или укрыться в ближайшем здании;
- после ослабления ветра держаться подальше от зданий, столбов, высоких заборов — они могут обрушиться.
После ослабления ветра нужно:
- помнить о том, что через несколько минут порыв может повториться;
- какое-то время не выпускать детей на улицу из-за опасности повторения порывов;
- внимательно осмотреть местность на наличие обрывков проводов, сломленных деревьев, нависших веток;
- убедиться в отсутствии запаха газа;
- зажигать огонь после того, как вы убедились, что нет утечки газа.
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