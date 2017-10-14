"Продавать и в мыслях не было". Как лишают жилья доверчивых жителей Алтайского края

Продавать не хотел

Житель Барнаула Юрий Рейник накануне нового года хотел "перехватить" 6 тыс. рублей. Нашел в газете подходящее объявление — "даем займы под залог недвижимости" и пришел в офис фирмы.

Встретил его мужчина приличного вида лет тридцати, назвавшийся Романом. Это потом выяснилось, что имя у гражданина другое. А тогда "Роман" подозрений не вызвал. Он уговорил его взять взаймы чуть больше — 10 тыс., и сказал: надо подписать договор купли-продажи. Надо и все.

Сам заемщик не может объяснить, почему согласился на это. "Я не собирался продавать эту квартиру — и в мыслях не было. Брал деньги взаймы под залог квартиры", — говорит он. Но "Роман" торопил — дескать, организация работает до часу дня, времени нет. Затем посадил клиента на свой "Хаммер" и отвез в МФЦ, где договор купли-продажи и зарегистрировали.

Покиньте помещение

Ну, а после новогодних каникул к Рейнику пришла бумага. "Якобы за мою хрущевку, от родителей доставшуюся, я получил 1,5 млн рублей", — рассказывает он.

На его счастье, расписку в получении денег он не подписывал. Тем не менее, кредитор звонил Рейнику с разных телефонных номеров и настойчиво рекомендовал покинуть помещение. Выселиться то есть.

В июне новый "владелец" жилья подал иск в суд с требованием принудительно выселить его семью. Иван Казанцев, юрист из компании "Безруков и партнеры", который борется за права Рейника, подал встречный иск и намерен признать сделку притворной - дело это рассматривает Железнодорожный районный суд.

Квартира продана

Трагичная история случилась и с Галиной Макаровой, тоже жительницей Барнаула. Ей, правда, понадобился крупный заем: 700 тыс. рублей. Куда пойти? Обратилась в микрофинансовую организацию (МФО).

Но там пояснили: дать такие деньги не можем. А вот частное лицо (мужчина представился руководителем этой МФО) — может. Под 5% в месяц. Условием займа тоже было подписание договора купли-продажи (чтобы была гарантия возврата займа) — женщина все подписала.

Осознавала ли она, что подписывает договор купли-продажи? Говорит, что осознавала — только деньги были очень нужны. Галина Макарова говорит, что заем погашала семь месяцев, пока не узнала: ее квартира стоимостью 1,7 млн рублей... уже продана. В этом деле тоже сейчас разбирается суд.

Отработанная схема

Схема, по которой "развели" Галину Макарову, увы, типичная. По словам юриста "Ассоциации по защите прав заемщиков" Татьяны Паниной, ей известно еще несколько весьма таких же эпизодов.

Схема, похоже, неплохо отработана и в других регионах. Мошенники из Екатеринбурга ровно таким же путем прикарманили 11 квартир. В Казани жертвами таких же преступлений стали 20 человек. Вести24 сообщали в июле: в Москве десятки, а, возможно, и сотни жителей, обратившиеся за получением займа, лишались жилья, после того, как их обманом убедили подписать договор купли-продажи или дарения. Многие из них даже не понимали, что подписывают. А потом их просто вышвыривали на улицу.

Игорь Нестеров,

исполнительный редактор Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков:

Обычно человеку объясняют, что подписание договора купли-продажи — это обычная практика, это нужно, чтобы быстрее все оформить, чтобы не было лишних бумаг, чтобы избежать выплат, уменьшить налогообложение. Человек подписывает, а ему объясняют: как только он вернет заем, то сразу же получит назад все документы. Никаких рисков нет. А дальше происходит следующее. Когда человек выплачивает заем, ему сообщают, что квартира к займу не имеет никакого отношения. Договор купли-продажи он подписал и больше владельцем квартиры не является.

Нестеров продолжает: когда сотрудники ассоциации пришли к дознавателю с двумя потерпевшими, тот показал им гору папок — все это были дела людей, пострадавших из-за притворных сделок.

Вменяемая, дееспособная

Между тем, лишить недвижимости доверчивого человека можно, вообще не давая ему взаймы ни копейки. Представитель прокуратуры края Владимир Дондуков знает немало случаев, когда мошенники уговаривали пожилых людей написать им расписку, что они получили 2-3 млн рублей. А в итоге люди тоже лишались жилья. На самом деле сделки были безденежные, но для суда расписка — доказательство купли-продажи.

Владимир Дондуков,

начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Алтайского края:

Экспертизы говорят, что расписки подписаны самим потерпевшим, что он был вменяемым и осознавал свои действия. Взыскать ничего невозможно. И только следственным путем можно доказать: если человек получил 3 млн, где они? Если у покупателя годовой доход 100 тыс рублей, где он взял 3 млн рублей на покупку?

Даже если в ходе следствия удается доказать вину мошенников, вернуть квартиру невозможно — она к этому моменту уже два-три раза продана, сказал прокурор.

Бояться мошенникам нечего

Между тем, полиция за такие дела берется весьма неохотно.

Татьяна Панина,

юрист "Ассоциации по защите прав заемщиков":

В декабре 2016 года подано заявление в полицию. На какой стадии находится дело? Ни на какой. Дело возбудили в отношении неизвестных лиц. Подозреваемый не выявлен. Почему некоторые люди не обращаются в полицию? Потому что не видят эффективности. И они боятся тех людей, которые с ними это совершили. Их запугивают. И кто-то освобождает квартиру, чтобы себя и родственников обезопасить. А мошенники знают, что останутся безнаказанными.

А случай Юрия Рейника и вовсе вызвал интереса правоохранительных органов.

Иван Казанцев,

юрист фирмы "Безруков и партнеры":

Мы два раза обращались с требованием о возбуждении уголовного дела, и дважды получали отказ по формальной причине: это гражданско-правовые отношения. Вглубь никто не смотрит, не исследует, какие это были в действительности отношения — гражданско-правовые или все-таки элемент уголовно-правовой присутствует? Если правоохранительные органы будут хотя бы чуть-чуть смотреть в суть вопроса, ситуация может улучшиться.

Главное — без препятствий

Участник круглого стола говорили: процедура регистрации требует доработки.

Игорь Нестеров,

исполнительный редактор Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков:

Все эти сделки прошли через многофункциональные центры (МФЦ). Все документы были одобрены, а в результате люди либо потеряли квартиру, либо находятся под угрозой потери. И все это для кредиторов безопасно. Нет никакой гарантии, что прямо сейчас не удостоверяется еще одна притворная сделка.

Владимир Дондуков,

начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Алтайского края:

Регцентр что делает? Приходит человек, его спрашивают — вы деньги получили? Да, получил. Ставь подпись. А фактически получил он деньги, не получил — неясно.

С этим в Росреесте, в общем, согласны... Только вот сейчас у него нет полномочий проводить дополнительные проверки.

Наталья Пецух,

главный специалист-эксперт отдела организации мониторинга контроля Управления Росреестра по Алтайскому краю:

Законом запрещено истребовать излишние документы и установлены пределы правовой экспертизы. Да, я согласна с представителем прокуратуры, что можно было бы и больше расспросить. Но ни у приемщика документов, ни у регистратора нет таких полномочий.

Что на этот счет думают в МФЦ, где принимают документы? Не их это задача.

Сергей Цапко,

начальник отдела мониторинга, контроля и организации предоставления услуг МФЦ Алтайского края:

Основная задача специалистов МФЦ— создать комфортные и беспрепятственные условия для подачи документов. У специалиста нет столько времени и возможности проводить глубокие беседы с участниками сделки и выяснять их истинные намерения. Они ставят во главу угла договор. Читая договор, сотрудник понимает, рассчитались стороны или не рассчитались. И уже изучив договор, он может задать вопросы в рамках этого документа. А после этого идет подготовка и подписание.

Не опускайте руки

И все-таки вернуть квартиру можно, обнадежила Татьяна Панина. Главное для потерпевших — не выезжать из своего жилья, даже если их к этому принуждают организаторы схем, и не пропустить срок исковой давности.

Но выигранных дел пока немного. В "Ассоциации по защите прав заемщиков" приводят пример барнаульской пенсионерки Любови Данковой, которая тоже взяла заем у частного лица под залог квартиры. Но вместо договора залога подписала договор купли-продажи, хотя продавать квартиру, как и другие герои истории, не собиралась.

Доказать, что сделка была притворной, помогли юристы ассоциации. Решение вынес Железнодорожный райсуд, в Алтайском краевом суде оно устоялось, так что квартиру Любовь Данкова сохранила.

Предложения участников круглого стола соберут и сведут воедино в течение двух недель - их планируется передать в Госдуму.