Как оформить СНИЛС, Полис ОМС и другие важные документы для новорожденного в режиме онлайн

В семье Кнопкиных недавно появилась маленькая Лиза. О том, как ее отец Федор оформлял для нее свидетельство о рождении, мы рассказали в предыдущей части. Здесь речь пойдет о еще нескольких документах.

СНИЛС

Второй важный документ – это СНИЛС (его часто называют "зеленой карточкой"). Несмотря на то что это номер счета в системе обязательного пенсионного страхования (а пенсия у Лизы еще явно не скоро, как и начало трудовой деятельности), выдают его сейчас с самого рождения. Он пригодится для получения госуслуг в электронном виде, оформления льгот, сокращения количества документов при получении различных услуг.

На Портале Федор Кнопкин узнал, что для оформления СНИЛС на Лизу нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда или Многофункциональный центр (МФЦ). Он выбрал отделение фонда.

Чтобы получить СНИЛС на новорожденного, нужно подать заявление с данными паспорта одного из родителей и свидетельства о рождении ребенка. А также заполнить анкету застрахованного лица – Федор скачал ее на Портале госуслуг.

Через 15 дней после обращения в отделение Пенсионного фонда Федор Кнопкин получил СНИЛС для маленькой Лизы.

Полис ОМС

В первый месяц после рождения Лиза получала медицинское обслуживание по страховому полису мамы – Марии Кнопкиной. Но Лизе нужно было оформить собственный полис ОМС.

Федор нашел инструкцию о том, как это сделать, на Портале госуслуг (раздел "Жизненные ситуации", тема "Рождение ребенка"). Он выбрал страховую компанию, работающую в системе ОМС, из специального реестра (ссылка на него есть на Портале госуслуг). Пришел в офис этой фирмы с паспортом, свидетельством о рождении и СНИЛС Лизы, написал заявление на получение полиса ОМС. Через 30 дней полис был готов.

Регистрация по месту жительства

Лизу также нужно было зарегистрировать по месту жительства – в квартире, где живет вся семья Кнопкиных. Заявление на регистрацию Федор подал на Портале госуслуг.

Он выбрал пункт "Регистрация по месту жительства" в теме "Рождение ребенка" раздела "Жизненные ситуации". И нажал кнопку "Заполнить заявление". Через несколько дней после отправки заявления ему пришло SMS-уведомление – нужно было прийти в управление МВД в определенное время и принести оригиналы документов:

паспорта родителей и их ксерокопии,

свидетельство о браке и его копию,

свидетельство о рождении и его копию,

справку о состоянии лицевого счета жилья, куда прописывается ребенок.

Сотрудники паспортного стола сверили данные документов с теми, что были указаны в заявлении, и оформили прописку.

Материнский капитал

Вскоре Марии пришло уведомление о том, что заявление принято. Через пять дней (как и говорится в инструкции на Портале) Мария пришла в отделение Пенсионного фонда с оригиналами документов – паспортом и свидетельствами о рождении детей. После их проверки она стала ждать оповещения о готовности сертификата. Когда оно пришло, Мария забрала сертификат в ближайшем отделении Пенсионного фонда.

Постановка в очередь в детский сад

Чтобы через несколько лет отдать Лизу в детский сад, ее нужно поставить в очередь уже сейчас. Мария выбрала детские сады недалеко от дома и своего офиса. На Портале госуслуг она прочитала, что заявку можно подать в три образовательных учреждения одновременно.

Мария заполнила и отправила заявку – это заняло не более 20 минут (услугу можно найти в разделе "Жизненные ситуации", тема "Получение образования"). Теперь она сможет отслеживать место Лизы в очереди во всех выбранных детских садиках прямо на Портале. А когда очередь дойдет, то Марии придет уведомление в "Личный кабинет" и по SMS (так как она выбрала этот канал для уведомлений).

В этом году Ваня пойдет в первый класс. И когда Мария ставила Лизу в очередь в детский сад, она обратила внимание, что Ваню можно записать в школу также на Портале. Запись на обучение в школе детей, которые живут на прикрепленной к ней территории, проводится в срок с 1 февраля до 30 июня, а из других районов города – с 5 июля по 5 сентября.

Сделать это так же просто – нужно заполнить форму заявки, отправить ее и ждать уведомления о зачислении.

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