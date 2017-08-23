Как оригинально оформить квартиру в Барнауле

Гармоничным дополнением к дизайну гостиной, кухни или спальни могут стать модульные картины. В компании PROrezz их могут напечатать на синтетическом холсте, баннерной ткани, самоклеящейся пленке, а также виниловых обоях и стекле. Вы сами можете выбрать фотографию, панораму, портрет или понравившееся изображение, которую хотите видеть на стене, и ее размер. Дизайнеры помогут воплотить ваши задумки в настоящий шедевр в короткий срок.

"АРТ PROrezz" работает на широкоформатном шестицветном принтере, который печатает специальными водостойкими красками. Они обеспечивают превосходное качество изображения и абсолютную экологическую безопасность материала. Краска не токсична, поэтому такие картины можно свободно размещать в комнате ребенка.

Одноцветные, полноцветные и прозрачные наклейки разных форм и размеров также могут здорово украсить детскую и создать позитивное настроение малышу. Изображения можно разместить на стенах, полу или дверях. Наклейки устойчивы к влаге и солнечным лучам, поэтому сохраняются на долгое время.

В компании PROrezz также изготавливают обои на заказ. На вашей стене могут появиться средневековые замки, сказочные леса или морские берега, которых не купить в обычном магазине. Шестицветный принтер позволит передать всю реалистичность тонов. Он вас только потребуются изображение и рулоны обычных виниловых обоев.

Если не знаете, что подарить на новоселье друзьям? Удивите их фотографией на всю стену. Это украсит интерьер и станет отличным сюрпризом.

Компания PROrezz находится по адресу ул. Деповская 7, офис 114 (первый этаж). Подробную информацию о продукции можно получить по телефону: +7 (3852) 50-31-66

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