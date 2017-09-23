Как отказаться от страховки кредита?

"Я взяла в банке кредит, но мне навязали с ним страховку под предлогом того, что иначе кредит не одобрят. Могу ли отказаться от неё и вернуть свои деньги?" — спрашивает Марина из Ключевского района.
В "Ассоциации защиты прав потребителей" разъяснили:
20 ноября 2015 года Банк России издал Указание "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования", согласно которому страхователь имеет право на возврат уплаченной страховой премии в том случае, если откажется от договора страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения, если в этот период не наступил страховой случай. Страховщик имеет право увеличить этот срок.
Чтобы отказаться страховки, нужно написать заявление об отказе от договора добровольного страхования в течение пяти дней с даты его заключения и указать способ возврата денег. Необходимо получить отметку о принятии заявления на своём экземпляре либо направить его заказным письмом с описью вложений и обратным уведомлением. Сумма возврата зависит от времени, прошедшего с даты заключения договора.
В случае отказа в возврате уплаченной страховой премии при соблюдении вышеназванных условий потребитель имеет право обратиться в суд и требовать возмещения компенсации морального вреда, штрафа за неисполнение требований в добровольном порядке.
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