Как отказаться от страховки кредита?

20 ноября 2015 года Банк России издал Указание "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования", согласно которому страхователь имеет право на возврат уплаченной страховой премии в том случае, если откажется от договора страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения, если в этот период не наступил страховой случай. Страховщик имеет право увеличить этот срок.

Чтобы отказаться страховки, нужно написать заявление об отказе от договора добровольного страхования в течение пяти дней с даты его заключения и указать способ возврата денег. Необходимо получить отметку о принятии заявления на своём экземпляре либо направить его заказным письмом с описью вложений и обратным уведомлением. Сумма возврата зависит от времени, прошедшего с даты заключения договора.

В случае отказа в возврате уплаченной страховой премии при соблюдении вышеназванных условий потребитель имеет право обратиться в суд и требовать возмещения компенсации морального вреда, штрафа за неисполнение требований в добровольном порядке.