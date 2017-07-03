Как пенсионерам увеличить свой доход.

Чтобы получить повышенный процент по вкладу, нужно при заключении договора написать заявление в Пенсионный фонд на перевод пенсии в "Банк Акцепт". Хлопоты по оформлению заявления в Пенсионном фонде возьмут на себя сотрудники банка.

Денежные средства на пенсионном счете также дают дополнительный доход на любой остаток на счете!

Спецпредложение действует с 30 июня 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru