Как пенсионерам увеличить свой доход

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Сегодня, 11:58.
Экономика

С 30 июня "Банк Акцепт" вновь сделал специальное предложение клиентам пенсионного возраста - повышена ставка по вкладу "Пенсионный" для клиентов, открывающих счет в Банке для получения пенсии.

Как пенсионерам увеличить свой доход.
Как пенсионерам увеличить свой доход. Иллюстрация: СС0.

Чтобы получить повышенный процент по вкладу, нужно при заключении договора написать заявление в Пенсионный фонд на перевод пенсии в "Банк Акцепт".  Хлопоты по оформлению заявления в Пенсионном фонде возьмут на себя сотрудники банка.

Денежные средства на пенсионном счете также дают дополнительный доход на любой остаток на счете!

Спецпредложение действует с 30 июня 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru

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