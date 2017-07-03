Как пенсионерам увеличить свой доход.

С 30 июня "Банк Акцепт" вновь сделал специальное предложение клиентам пенсионного возраста - повышена ставка по вкладу "Пенсионный" для клиентов, открывающих счет в Банке для получения пенсии.
Чтобы получить повышенный процент по вкладу, нужно при заключении договора написать заявление в Пенсионный фонд на перевод пенсии в "Банк Акцепт". Хлопоты по оформлению заявления в Пенсионном фонде возьмут на себя сотрудники банка.
Денежные средства на пенсионном счете также дают дополнительный доход на любой остаток на счете!
Спецпредложение действует с 30 июня 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru
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