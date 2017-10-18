Как писателю издать свою книгу

Так называемую допечатную подготовку можно провести самому. Для этого вам придется всего лишь проверить текст на наличие ошибок, подобрать иллюстрации и сверстать страницы в специальной программе.

Если уверены, что можете все это сделать, то книгу сразу можно будет отнести в любую типографию и напечатать. Получится натуральный самиздат, который существенно сэкономит вам деньги, но никто не сможет гарантировать, что у книги будет товарный вид. Гораздо проще найти издательство "полного цикла", где на каждом этапе вам помогут профессионалы.

В типографии "Новый формат" издали уже более 1000 наименований книг различной тематики, начиная от единичных подарочных экземпляров и заканчивая многотысячными тиражами учебной литературы. Здесь придумали, как сделать общение заказчика с типографией максимально удобным.

Теперь чтобы издать книгу, не обязательно даже выходить из дома. Например, на сайте "Нового формата" есть онлайн-калькулятор, где можно самостоятельно рассчитать стоимость заказа. Она зависит от многих факторов: количества страниц, количества экземпляров, переплета, обложки, качества бумаги, количества используемых красок, сложности допечатной подготовки.

Расчёт стоимости книги будет отправлен заказчику в кратчайшие сроки. Также онлайн можно посмотреть макет будущей книги, внести правки и утвердить его окончательно. Отпечатанный тираж доставят вам и передадут лично в руки.

Большинство авторов, однако, предпочитают работать с дизайнером лично. Ведь издание книги, особенно если она первая и единственная, - процесс волнительный, и тут не обойтись без человеческого внимания и участия. Придя в "Новый формат" лично, вы становитесь непосредственным участником процесса издания, можете контролировать его на всех этапах и получить именно тот результат, который ожидали.

Сотрудники издательства предложат профессиональную верстку и корректуру, помогут выбрать вид переплета, способ печати и тип бумаги и, пожалуй, главное - оформят обложку. Она - лицо вашей книги, по которому читатели будут судить о содержании.

Печать книги от двух дней до нескольких недель. С момента согласования макета заказу дадут уникальный номер, по которому автор может проследить статус заказа, вам сообщат, на каком этапе изготовления или доставки находится книга.

За печать можно не волноваться - издательство использует современное высокотехнологичное оборудование немецкого и японского производства, которое позволяет изготавливать книги самого высокого качества.