Как писателю издать свою книгу

Стать писателем сегодня довольно просто - этому учат в многочисленных школах и на мастер-классах. Но написать рассказ или роман - это только начало. Мы ведь не хотим, чтобы наша гениальная рукопись пылилась в шкафу, а в интернете она может затеряться среди сотен тысяч других. Чтобы донести свои мысли до читателя, нужно издать книгу. Попробуем разобраться, как это сделать.
Так называемую допечатную подготовку можно провести самому. Для этого вам придется всего лишь проверить текст на наличие ошибок, подобрать иллюстрации и сверстать страницы в специальной программе.
Если уверены, что можете все это сделать, то книгу сразу можно будет отнести в любую типографию и напечатать. Получится натуральный самиздат, который существенно сэкономит вам деньги, но никто не сможет гарантировать, что у книги будет товарный вид. Гораздо проще найти издательство "полного цикла", где на каждом этапе вам помогут профессионалы.
В типографии "Новый формат" издали уже более 1000 наименований книг различной тематики, начиная от единичных подарочных экземпляров и заканчивая многотысячными тиражами учебной литературы. Здесь придумали, как сделать общение заказчика с типографией максимально удобным.
Теперь чтобы издать книгу, не обязательно даже выходить из дома. Например, на сайте "Нового формата" есть онлайн-калькулятор, где можно самостоятельно рассчитать стоимость заказа. Она зависит от многих факторов: количества страниц, количества экземпляров, переплета, обложки, качества бумаги, количества используемых красок, сложности допечатной подготовки.
Расчёт стоимости книги будет отправлен заказчику в кратчайшие сроки. Также онлайн можно посмотреть макет будущей книги, внести правки и утвердить его окончательно. Отпечатанный тираж доставят вам и передадут лично в руки.
Большинство авторов, однако, предпочитают работать с дизайнером лично. Ведь издание книги, особенно если она первая и единственная, - процесс волнительный, и тут не обойтись без человеческого внимания и участия. Придя в "Новый формат" лично, вы становитесь непосредственным участником процесса издания, можете контролировать его на всех этапах и получить именно тот результат, который ожидали.
Сотрудники издательства предложат профессиональную верстку и корректуру, помогут выбрать вид переплета, способ печати и тип бумаги и, пожалуй, главное - оформят обложку. Она - лицо вашей книги, по которому читатели будут судить о содержании.
Печать книги от двух дней до нескольких недель. С момента согласования макета заказу дадут уникальный номер, по которому автор может проследить статус заказа, вам сообщат, на каком этапе изготовления или доставки находится книга.
За печать можно не волноваться - издательство использует современное высокотехнологичное оборудование немецкого и японского производства, которое позволяет изготавливать книги самого высокого качества.
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